Сегодня, 20 мая пройдет инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Вчера возле Верховной рады прошла репетиция инаугурации, во время которой новоизбранного президента заменял статист.
Несмотря на то, что в стране будет новый президент, из-за особенностей государственного устройства Украины состав правительства и парламента останется прежним — по закону о кабинете министров, правительство меняется только в случае переизбрания Рады. Очередные выборы в парламент должны пройти осенью этого года, передает РБК.
В феврале 2014 года (на тот момент президентом страны еще оставался Виктор Янукович) Верховная рада Украины решила восстановить Конституцию в редакции 2004 года, которая существенно ограничивала полномочия президента.
Главное отличие парламентско-президентской формы правления на Украине от президентско-парламентской - президент не имеет права уволить премьер-министра и любого из членов кабинета. Хотя раньше такие полномочия у президента были - это было возможным, когда действовала прежняя Конституция - с 1996 года по 2004 год и с 2010 года по 2014-й.
Церемония начнется в Верховной раде в 10:00 (мск) Во время инаугурации Зеленскому вручат символи власти — булаву, нагрудный знак и печать.
Он прочитает текст присяги и после этого подпишет его. Затем Зеленский выступит с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу. В своей инаугурационной речи он расскажет о своем видении развития страны и первых шагах на посту главы государства.
Инаугурацию Зеленского посетят около 60 иностранных представителей. «На церемонии инаугурация ожидаем пять президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; вице-президента Турции; премьер-министра Молдовы, главу парламента Азербайджана; четырех вице-премьеров: Беларуссии, Румынии, Словакии, Болгарии; четырех министров: от США — энергетики, от Канады — обороны, от Франции — по вопросам Европы, от Польши — главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей», - сообщила представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.
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