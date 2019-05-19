Сегодня, 19 мая, американский телеканал HBO покажет заключительный эпизод культового сериала «Игра престолов», снятого по книгам Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня».

Пятая серия, премьера которой состоялась 12 мая, настолько расстроила фанатов, что они запустили в сети петицию с требованием переснять весь восьмой сезон.

Как бы ни сложилась судьба этого народного протеста, последнюю серию в ее нынешнем виде зрители все же увидят. Никто премьеру отменять не станет, это очевидно. Поэтому уже сегодня вечером миллионы фанатов сериала узнают наконец, кто же одержал победу в «Игре престолов». Именно победитель займет Железный трон.

А пока соцсети буквально кипят - пользователи строят предположения и дают свои прогнозы в ожидании этого исторического момента, Центр новостей ООН рассказал, на каких объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО снимался сериал «Игра престолов»?

Столица Семи королевств

«Жемчужина Адриатики», хорватский город Дубровник, расположенный на берегу Средиземного моря и пользующийся большой популярностью у туристов, фанатам «Игры престолов» известен как Королевская гавань.

Дубровник, Хорватия Фото ЮНЕСКО 1 /2

Дубровник был основан в VII веке, а с XIII века был важным политическим, экономическим и культурным центром. Старый город в Дубровнике внесли в список объектов Всемирного наследия в 1979 году.

Водные сады Дорна

Дворец Алькасар в испанской Севилье, строительство которого мавры начали в XIII веке – образец исламской архитектуры с добавленными позднее готическими элементами.

Севильский Алькасар, Испания Фото ЮНЕСКО 1 /2

Не зря создатели сериала решили, что именно этот дворцовый комплекс на экране станет загородной резиденцией Мартеллов – Водными садами Дорна, расположенного на самой южной оконечности Вестероса. Севильский Алькасар отнесли к числу объектов Всемирного наследия в 1987 году.

Астапор

Марокканская Эс-Сувейра, как сообщается на сайте ЮНЕСКО – «выдающийся пример крепостного города конца XIII века, построенного в соответствии с принципами европейского фортификационного искусства того времени».

Медина Эс-Сувейры, Марокко Фото moya-planeta.ru 1 /2

В «Игре престолов» Эс-Сувейра – это город Астапор в Заливе работорговцев на восточном континенте Эссос, где Дейнерис Таргариен одерживает одну из первых своих побед и приобретает армию Безупречных. Медина, то есть старая часть Эс-Сувейры была внесена в список Всемирного наследия в 2001 году.

Юнкай

Еще один город в Заливе работорговцев – Юнкай – продюсеры сериала тоже «отыскали» в Марокко.

Ксары Айт-Бен-Хадду, Марокко Фото moya-planeta.ru 1 /2

Это Айт-Бен-Хадду, предположительно построенный в XI веке для охраны караванного пути. Там же, кстати, снимали «Лоуренса Аравийского», «Последнее искушение Христа» и «Гладиатора». Ксары (укрепленные здания) Айт-Бен-Хадду находятся под охраной ЮНЕСКО с 1987 года.

Железные острова

Побережье Козвэй-Кост в Северной Ирландии – один из нерукотворных, природных объектов Всемирного наследия – состоит из 40 тысяч базальтовых колонн, образовавшихся в результате извержения вулкана.

В «Игре престолов» на фоне этого сурового и захватывающего дух пейзажа раскинулся город-порт Лордспорт на «железном» острове Пайк. По сюжету здесь находится одноименный замок, принадлежащий дому Грейджоев.

Побережье Козвэй-Кост, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Фото ЮНЕСКО 1 /2

Именно в Лордспорт во втором сезоне сериала прибывает Теон Греджой с намерением уговорить своего отца присоединиться к армии Робба Старка. Побережье Козвэй-Кост внесли в список Всемирного наследия в 1986 году.

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