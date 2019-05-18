Недавно мы рассказали о 70-летнем жителе района Хамадони Абдулазиза Раджабове, который обошел полмира... пешком. Это более 40 тыс. километров дорог, что равно длине экватора земного шара.
Ходжи-пиёда (Пеший паломник - так прозвали его за то, что он трижды совершил пешие паломничества к исламским святыням) свое кругосветное путешествие начал в 55 лет, и вот уже 15 лет обходит пешком десятки стран. Недавно Абдулазиз Раджабов снова отправился в дорогу.
Kaktakto тоже рассказал истории "пожилых людей" из Центральной Азии, которые меняют наше представление о старости и доказывают, что цифры в паспорте – это всего лишь цифры, особенно, если душа молодая.
В 2017 году Всемирная организация здравоохранения пересмотрела понятие возраста. Теперь люди до 44 лет считаются молодыми, от 44 до 59 – среднего возраста, а старше 60 – пожилыми.
74-летний геймер
В 2016 году российские и казахские СМИ писали о 71-летнем звезде Counter Strike. Аман Алашбаев из Степногорска. Устав от игр в шахматы с компьютером, подсмотрел у своих внуков новое увлечение.
Он научился играть в Counter Strike настолько хорошо, что дает советы бывалым игрокам. В сети он известен под ником Аташка. Свои советы он дает на собственном канале в Youtube, на него подписано почти 84 тыс. человек.
79-летняя рэп-исполнительница
78-летняя бабушка из Казахстана Марьям Амраева читает рэп со своим внуком Дильшодом Ибрагимовым. Свои творения они выкладывают в Instagram, на данный момент на их страницу подписано 68 тыс. человек.
Читая рэп, пожилая звезда соцсетей рассказывает о быте и злободневных вопросах. Казахстанка уже успела зачитать рэп с внуком про поход за пенсией, высокие цены на коммунальные услуги, работу по хозяйству и в саду.
84-летняя путешественница
Впервые за границей Лена Токсанбаева из Алматы побывала в 79 лет. За это время она уже посетила Францию, Испанию, Таиланд, Шри-Ланку и другие страны.
Первым городом, куда приехала Лена-апа, стал Лондон. Кроме того, 84-летняя путешественница осуществила свою мечту и побывала в Диснейленде. Лена-апа путешествует со своими внуками, а вместе с внучкой Айдын они ведут страницу в Instagram, на которую подписаны 44 тыс. человек.
До того, как начать путешествовать, Лена-апа страдала от различных хронических заболеваний, в том числе болели ноги. После путешествий она, словно стала потихонечку выздоравливать. У Лены Токсанбаевой шестеро детей, 17 внуков и 12 правнуков.
92-летняя рукодельница
Вяжущими и вышивающими бабушками никого не удивишь. Но начинать это делать в 92 года и при помощи уроков в Youtube – это не каждый сможет. А вот Вера Тристан из Кыргызстана сломала стереотип.
Она рассказывает, что интернет ей показала дочь, и все свои задумки она берет с мастер-классов, которые смотри в Youtube. Самый любимый рисунок Веры – кыргызские горы.
Кроме рукоделия Вера увлекается и чтением. Причем читает она не обычные бумажные книги, а электронные.
81-летний марафонец
Житель села Новониколаевка (Кыргызстан) Николай Роменский в 81 год стал самым возрастным участником марафона в городе Кара-Балта и пробежал 2,2 км.
Каждое утро он делает зарядку, подтягиваясь 15 раз, потом пробегает 2 км вдоль речки. Уважает Николай и велоспорт, из разных марок он сам собрал себе скоростной велосипед.
Кроме спорта у пенсионера есть еще одно большое увлечение — это его любимый сад. На площади в 130 метров большую часть занимают цветы, кустарники и деревья. Гордость пенсионера тюльпаны: 15 видов поздних и ранних, разных цветов — красные, розовые, черные, желтые, бордовые, махровые, «попугаи» и даже пионовидные.
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