Сотрудники милиции по подозрению в совершении ряда мошеннических действий задержали 44-летнего жителя Дангаринского района.
«Подозреваемый в августе 2017 года, войдя в доверие 43-летней жительницы города Душанбе, взял у неё для оборота бизнеса 590 тыс. сомони ($62,5 тыс.), но деньги так и не вернул», - сообщает пресс-центр МВД страны.
В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по этому делу выяснилось, что он обманул еще несколько человек.
«В декабре 2018 года задержанный забрал у 45-летней жительницы улицы Борбад столицы $17,7 тыс. и обещал помочь освободить её сына, но обещанное так и не выполнил. В том же месяце таким же образом, воспользовавшись доверием 48-летней жительницы Душанбе, забрал у неё $8,6 тыс. для освобождения её сына», - сообщает пресс-центр.
Отмечается, что со своими жертвами подозреваемый знакомился рядом со столичными судами.
По данным фактам следствие продолжается.
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