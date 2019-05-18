В Бохтаре в пятницу, 17 мая, состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации футбола Хатлонской области, на которой был избран новый руководящий состав.

В результате открытого голосования делегатов председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода был избран новым председателем ФФХО, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

На этом посту Хакимзода сменил Исроила Шарипова, который занял должность первого заместителя председателя Федерации футбола области.

Новый глава Федерации футбола Хатлона, выступая на Конференции, поблагодарил делегатов за доверие и сказал, что приложит все силы для реализации поставленных задач на посту председателя ФФХО.

«Хочу поблагодарить всех делегатов за доверие, – обратился к собравшимся Курбон Хакимзода. – В развитии футбола в области многое зависит от председателей городов и районов. Хатлон – это футбольный регион, с огромными традициями и большой историей. Наша общая задача – сделать все, чтобы футбол в Хатлонской области развивался».

Кроме того, на Конференции был выбран новый состав Исполнительного комитета.

В работе Конференции приняли участие вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов и руководитель администрации ФФТ Шавкат Ахмедов.

В настоящее время в чемпионате Таджикистана среди команд высшей лиги выступают 2 клуба из Хатлона – «Панджшер» (Джалолиддин Балхи) и «Хатлон» (Бохтар).

«Хатлон» - наиболее титулованный футбольный клуб области. Он был основан в 1960 году. В советское время был фарм-клубом главной команды республики — душанбинского «Памира».

В 1966-1984 годах выступал под названием «Пахтакор». До февраля 2018 года клуб назывался «Вахш». Впервые принял участие в чемпионате СССР в 1966 году. С 1992 года после распада СССР непрерывно выступает в Высшей лиге чемпионата Таджикистана. Шесть раз становился чемпионом Таджикистана, трижды – обладателем Кубка республики. Финалист Кубка АФК.

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