Страхование в Таджикистане не является популярной темой, и говорят о ней крайне редко. Хотя рынку уже более два десятка лет, он всё ещё находится в зачаточном состоянии.

Состояние рынка

Страховые компании республики в прошлом году собрали премии в размере около 235 млн. сомони. Это мизерные объемы. Например, к уровню ВВП у нас страхование занимает всего 0,3%. Для сравнения, в мире эта цифра в среднем составляет 6-7%, а в развитых странах – достигает до 15%.

Страховые же выплаты компаниями клиентам в прошлом году осуществлены на сумму около 11 млн. сомони, что не составляет даже 5% от собранных страховщиками премий.

Общее количество договоров страхования в 2018 году увеличилось на 1,8% и достигло 1 836 233 единиц (количество договоров обязательного страхования сократилось, а договоров добровольного страхования выросло на 2,5%).

На страховом рынке Таджикистана на начало этого года работало 19 компаний: 17 – негосударственных и 2 - государственных. Наиболее крупными из них по размеру уставного капитала являются СООО «Спитамен-Сугурта» (87,7 млн. сомони), ГУСП «Таджиксармоягузор» (15,6 млн. сомони), ГУП «Точиксугурта» (5,2 млн. сомони), ООО «СО «Муин» (2,4 млн. сомони).

Ни возможностей, ни желания

Страховые компании республики предоставляют клиентам не более 50 видов страховых продуктов, тогда как в странах с развитой рыночной экономикой насчитывается их более 300.

Эксперты связывают неразвитость страхового рынка страны с нестабильной социально-экономической ситуации, низкой страховой культурой и недоверием населения.

Главная проблема рынка – это, по их мнению, недостаточные финансовые возможности потенциальных клиентов и отсутствие мотивов для заключения договоров страхования.

Поэтому, основное бремя расходов по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф ложится на государственный бюджет.

И такая ситуация может сохраняться годами, если не предпринять эффективных мер.

Специалисты отмечают необходимость разработать страховую идеологию и внедрить её в сознание госчиновников, депутатов, а также широких слоев населения.

«Хоть мягко – уговорами и просвещением, или же жестко – с применением штрафных санкций, но культуру страхования нужно внедрить», - заключают они.

Основные участники рынка: кто они?

ГУП «Точиксугурта»

Уставный капитал: 5 200 000 млн. сомони

Акционер: правительство РТ- 100%

Активы: 56 703 800 сомони

Обязательства: 50 142100 сомони

Виды обязательного государственного страхования

1. президента Таджикистана;

2. председателя ММ МО и председателя МН МО, членов и депутатов обеих палат парламента;

3. должностных лиц таможенных органов;

4. военнослужащих, военнообязанных, рядового и командного состава органов внутренних дел, ГКНБ и КЧС;

5. государственных служащих;

6. судей;

7. прокуроров и следователей органов прокуратуры.

Виды обязательного страхования

1. пассажиров автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта;

2. пассажиров международной автомобильной перевозки;

3. имущества сельскохозяйственных предприятий независимо от их форм собственности;

4. здания, сооружения и имущества от пожара, независимо от форм собственности;

5. гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

6. работников, занятых на работах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья.

Виды добровольного страхования

1. страхование жизни;

2. медицинское страхование;

3. страхование от несчастных случаев и на случай болезни;

4. медицинское страхование для туристов;

5. страхование транспортного средства;

6. страхование строительно-монтажных работ;

7. страхование имущества граждан;

8. страхование имущества юридических лиц;

9. страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

ГУСП «Таджиксармоягузор»

Уставный капитал: 15 675 000 тыс. сомони

Акционер: Минфин РТ

Активы: 33 620 700 сомони

Обязательства: 13 349 300 сомони

Виды обязательного страхования

1. грузы;

2. имущества государственных организаций и предприятий, которые получены в аренде.

Виды добровольного страхования

1. страхование имущества;

2. страхование груза;

3. страхование от несчастных случаев;

4. страхование транспортных средств;

5. страхование непогашения кредитов;

6. общее страхование жизни сотрудников организации, с оплатой страховых выплат за счёт организации;

7. страхование залогового имущества;

8. страхование строительно-монтажных работ;

9. страхование воздушного судна;

10. страхование туристов от несчастных случаев;

11. страхование депозитов;

12. страхование внешнеэкономических рисков;

13. валорний (страхование особо ценных предметов);

14. все виды инвестирования;

15. коммерческие риски;

16. медицинский;

17. финансовые риски;

18. экспортные риски;

19. ответственность перевозчиков перед таможенными органами;

20. жилые здания;

21. граждан Республики Таджикистан от несчастных случаев, выезжающих за пределы республики в качестве мигранта;

22. пассажиры;

23. гражданская ответственность, изготовителей товаров, исполнителей работ и услуг;

24. профессиональная ответственность строителей;

25. профессиональная ответственность юристов перед третьими лицами;

26. ответственность таможенных брокеров;

27. профессиональная ответственность нотариусов перед третьими лицами;

28. ответственность владельцев товарного склада при осуществлении профессиональной деятельности хранителя;

29. гражданин, выезжающий за границу;

30. гражданские ответственности аудиторских организаций;

31. гражданская ответственность владельцев аэропортов и органов управления воздушным движением.

ООО СО «Сугуртаи аввалини милли»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 128 393 400 сомони

Обязательства: 83 764 100 сомони

Акционер: ЗАО «Фароз» - 100%

Виды обязательного страхования:

1. гражданская ответственность владельцев транспортных средств;

2. работников, занятых на работах с повышенной опасностью для жизни и здоровья.

3. страхование пассажиров автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта.

Виды добровольного страхования

1. страхование владельцев автотранспортных средств;

2. грузов транспортных средств;

3. от несчастных случаев и болезни;

4. ответственности перевозчика (экспедитора, оператора склада) и груза;

5. от финансовых убытков, связанных с утратой специального имущества;

6. гражданско-правовой ответственности по причинению ущерба;

7. медицинское страхование для эмигрантов;

8. страхование пассажиров;

9. граждан, выезжающих за рубеж;

10. здание, сооружение и имущество от пожара, независимо от формы собственности;

11. ответственность за жизнь, здоровье, а также имущество других лиц и окружающую среду во время аварии на опасном производственном объекте;

12. страхование строительно-монтажных работ;

13. страхование имущества;

14. каско воздушных судов и/или гражданской ответственности перед третьими лицами и/или гражданской ответственности перед пассажирами (за причинение ущерба жизни или здоровью пассажиров) и/или гражданской ответственности перед пассажирами (за утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа и вещей при пассажире) и/или гражданской ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза;

15. железнодорожный транспорт;

16. ответственности заёмщика за нарушение обязанности по кредитному договору;

17. банковский риск;

18. залоговое имущество.

СООО «Спитамен-Сугурта»

Уставный капитал: 87 742125 сомони

Активы: 93 651 500 сомони

Обязательства: 2 477 400 сомони

Акционеры: Джумаев Нусратулло Раджабович (физ. лицо) – 64,84%, Сайфуллаев Фирузбек Абдусаломович (физ. лицо) – 35,16%;

Виды добровольного страхования

1. имущества;

2. комплекса автотранспортных средств;

3. добровольных пассажиров;

4. грузов;

5. гражданско-правовая ответственность по договору;

6. воздушных судов;

7. гражданско-правовая ответственность перед третьими лицами;

8. строительно-монтажных работ;

9. железнодорожный транспорт;

10. предпринимательский риск;

11. личная жизнь и здоровье;

12. имущество в залоге;

13. медицинский.

ООО «СО Лидер Иншуранс»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 2 607 100 сомони

Обязательства: 913 900 сомони

Акционер: Рахматулло Якубджан (физ. лицо) – 100%

Виды добровольного страхования

1. страхование воздушных судов;

2. страхование автотранспортных средств;

3. страхование грузов;

4. гражданско-правовой ответственности по причинению ущерба;

5. предпринимательские риски;

6. страхование гражданско-правовой ответственности по договорам;

7. страхование имущества;

8. страхование строительно-монтажных работ;

9. железнодорожный транспорт;

10. индивидуальная жизнь и здоровье;

11. страхование пассажиров.

ООО СО «Муин»

Уставный капитал: 2 414 059 сомони

Активы: 15 075 800 сомони

Обязательства: 10 557 800 сомони

Акционеры: Исламский центр РТ – 8,8%, Исхаков Шарифджон (физ. лицо) – 68,3%, Джураев Джура Шокирджонович (физ. лицо) – 11,7%, Нарзулаев Рахматуло Файзулаевич (физ. лицо) – 5,6%, Алиев Носирджан (физ. лицо) – 5,6%.

Виды добровольного страхования

1. имущества юридических лиц;

2. коллективного страхования юридических и физических лиц от несчастных случаев;

3. страхование жизни за счет средств юридических и физических лиц;

4. на случай экстренной хирургической помощи;

5. страхование пассажиров;

6. страхование груза;

7. детей за счет средств юридических и физических лиц;

8. туристов от несчастных случаев и на случай экстренной хирургической помощи;

9. автотранспортных средств и гражданской ответственности их владельцев;

10. жилых домов и квартир;

11. воздушных судов и гражданской ответственности авиаперевозчиков;

12. медицинское страхование;

13. имущества граждан;

14. страхование лиц, выезжающих за границу;

15. риски неоплаты долгов.

ООО СО «Бовари»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 2 309 500 сомони

Обязательства: 1 511 600 сомони

Акционеры: Хайдарова Назира Сироджовна (физ. лицо) – 50%, Абдурахманова Зарина Шухратовна (физ. лицо) – 50%.

Виды добровольного страхования

1. граждан, выезжающих за рубеж;

2. автотранспортных средств;

3. строительно-монтажных работ от всех рисков;

4. имущества;

5. имущества в залоге;

6. комплекс рисков воздушных судов, каско воздушных судов и/или гражданской ответственности перед третьими лицами и/или гражданской ответственности перед пассажирами (за нанесение ущерба жизни или здоровью пассажиров) и/или гражданской ответственности перед пассажирами (за утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа и вещей при пассажире) и/или гражданской ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза;

7. граждан от несчастных случаев;

8. грузов;

9. гражданской правовой ответственности за причинение ущерба;

10. гражданская ответственность аэропортов и органов управления воздушным движением.

ООО «Суғуртаи Шарқ»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 1 735 300 сомони

Обязательства: 720 700 сомони

Акционер: Хикматуллаев Маъруф Исламиддинович (физ. лицо) – 100%

Виды добровольного страхования

1. медицинский;

2. граждан от несчастных случаев;

3. имущества;

4. комплекс автотранспортных средств;

5. строительно-монтажных работ от всех видов риска;

6. гражданская ответственность юридических и физических лиц;

7. гражданская ответственность аэропортов и органов управления воздушным движением;

8. груз, ответственность грузоперевозчиков (экспедитор и операторы склада).

ЗАО «СО «Кафил»

Уставный капитал: 1 000 000

Активы: 1 528 000 сомони

Обязательства: 479 000 сомони

Акционер: ОАО «Точиксодиротбанк» - 100%

Виды добровольного страхования

1. имущества;

2. депозитов;

3. автотранспортных средств;

4. залогового имущества;

5. от несчастных случаев;

6. авиационных рисков;

7. комплекс финансовых рисков;

8. строительно-монтажных работ от всех рисков;

9. грузов;

10. гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг);

11. граждан выезжающих за рубеж.

ООО «СО «Итминон»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 1 743 400 сомони

Обязательства: 579 500 сомони

Акционер: Алимова Мавлуда (физ. лицо) – 100%

Виды добровольного страхования

1. от несчастных случаев;

2. строительно-монтажных работ;

3. ответственности владельцев таможенных складов и владельцев складов временного хранения;

4. имущества;

5. граждан, выезжающих за рубеж;

6. медицинский;

7. профессиональной ответственности таможенных брокеров;

8. транспортных средств;

9. залогового имущества;

10. пассажиров;

11. грузов.

ООО «СО «Бима»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 13 438 300 сомони

Обязательства: 12 408 800 сомони

Акционер: Хурсан Владимир Валерьевич (гражданин РФ) – 25%, Дузкрятченко Степан (гражданин РФ) – 25%, Джураев Джамшед Хуршедович (физ. лицо) – 50%.

Виды добровольного страхования

1. от финансовых убытков, связанных с потерей работ;

2. от несчастных случаев и болезней;

3. владельцы транспортных средств;

4. медицинский;

5. имущество юридических лиц от пожара и других рисков;

6. гражданское имущество и обязательство физических лиц;

7. лица, выезжающие с места постоянного проживания на путешествие;

8. товар;

9. строительно-монтажные работы;

10. страхование товаров транспортных средств;

11. ответственность перевозчика (экспедитора, оператора склада) и груза;

12. ответственность директоров и других руководителей исполнительных органов;

13. комплексное страхование банков;

14. банков от электронных и компьютерных преступлений;

15. гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг);

16. гражданской ответственности;

17. профессиональной ответственности;

18. гражданской ответственности работодателя;

19. финансовых предпринимательских рисков;

20. воздушных судов и гражданской ответственности авиаперевозчика.

ООО «СО «Меҳнат»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 1 774 400 сомони

Обязательства: 1 011 500 сомони

Акционер: Мастулов Али Шомалахович (физ. лицо) – 100%

Виды добровольного страхования

1. гражданской ответственности владельцев аэропортов и диспетчеров;

2. граждан, выезжающих за рубеж;

3. гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг);

4. грузоперевозок;

5. медицинское страхование;

6. страхование предмета залога;

7. имущества юридических и физических лиц от пожара и других опасностей;

8. от несчастных случаев;

9. ответственности владельцев таможенных складов и владельцев складов временного хранения;

10. строительно-монтажных работ;

11. профессиональной ответственности таможенных брокеров;

12. комбинированного страхования транспортных средств;

13. коммерческих и финансовых рисков;

14. комбинированного страхования авиационных рисков;

15. ответственности операторов транспортных средств.

ООО «СО Эсхата-Сугурта»

Уставный капитал: 500 000 сомони

Активы: 2 389 900 сомони

Обязательства: 977 600 сомони

Акционер: ОАО «Банк Эсхата» - 40%, Насыров Хуршед Диловарович (физ. лицо) – 30%, Насыров Аюбджон Диловарович (физ. лицо) – 30%.

Виды добровольного страхования

1. имущества юридических и физических лиц;

2. грузов;

3. автотранспортных средств;

4. залогового имущества;

5. граждан выезжающих за рубеж;

6. посев и урожай сельскохозяйственной продукции;

7. строительно-монтажных работ;

8. финансовые риски.

Среднерыночные тарифы на некоторые виды страхования:

медицинское страхование – 5% от страховой суммы;

страхование заложенного имущества – 3-4%;

транспортного средства – 3%;

имущества граждан – от 2 до 3%;

пассажиров – 2%;

школьников и детей от несчастных случаев – 2%;

имущества юридических лиц – 1,5%.

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