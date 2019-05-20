ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 МАЯ

1991 – Верховный Совет СССР принял решение об упрощении выезда советских граждан за рубеж.

2000 – В результате теракта убит председатель Комитета по телевидению и радиовещанию РТ Сайф Рахимов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 МАЯ

1929-2000 – Родился государственный деятель Гоибназар Паллаев.

1932-2018 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Мумин Каноат.

1936 – Родился доктор химических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, член–корреспондент Академии наук РТ профессор Саидмухаммад Каримов.

1937-2007 – Родился ученый Саъдулло Наимбоев.

1937 – Родился журналист Кувват Холлов.

1941 – Родился Народный поэт Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Лоик Шерали.

1952 – Родился писатель Эмомо–Али.

1954 – Родился журналист Хусейни Назрулло.

1979 – Родился флейтист Рахматулло Боймадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах 9-14 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.