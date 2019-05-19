АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 МАЯ 2019 ГОДА
– Состоится матч между командами ЦСКА «Памир» – «Регар-ТадАЗ». Игра пройдет в Душанбе на стадионе ЦСКА (Политехникум). Игра между командами «Худжанд» – «Истиклол» пройдет на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде, в между командами «Хатлон» – «Панджшер» в Бохтар на стадионе «Пахтакор». Начало матчей в 17:00
- «Женская Академия» приглашает на тренинг «Калейдоскоп женского баланса»: о том, как современной женщине оставаться в ресурсном состоянии и жить полной жизнью. Тренинг пройдет с 10:00 да 15:00 (+/- 30 мин) по адресу: ул. М. Турсунзаде, 45, 4 этаж, офис 401 (ориентир ст. «Спартак»). Стоимость: 150 сомони. Для участниц «Женской Академии» скидка 20%. Телефон для записи и информации: +992 918 611 804.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 МАЯ
2017 - Таджикистан презентовал в Евросоюзе свою национальную стратегию развития до 2030 года.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 МАЯ
1932-2008 – Родился ученый–языковед Абдусаттор Мирзоев.
1933-1996 – Родился журналист Хошим Бобочонов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег), гроза, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег), гроза, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.
По городу Душанбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 29-31 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 19-21 тепла.
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