Президент Украины Петр Порошенко назначил новым чрезвычайным и полномочным послом в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Василия Серватюка, сообщает Ukranews.

Как пишет издание, до назначения в Душанбе 62-летний Серватюк был заместителем председателя Государственной пограничной службы (ГПС).

До этого диппредставительство Украины в Таджикистане представлял Виктор Никитюк, которого Порошенко уволил с должности посла в октябре 2018 года. Причины увольнения не сообщались.

Виктор Никитюк был назначен послом в Таджикистан еще Виктором Януковичем - 30 августа 2012 года. До него, с 2007 года, эту должность занимал Вячеслав Похвальский (с резиденцией в Ташкенте).

Виктор Никитюк

Новоназначенный посол Украины Василий Николаевич Серватюк имеет звание генерал-лейтенанта, доктор военных наук, профессор. В 1978 году окончил Высшее военное пограничное училище имени Ворошилова, в 1987-м - Военную академию имени Фрунзе.

С 1978 по 1992 год служил в Закавказье и Центральной Азии. В 1992-1994 годах занимал должность начальника штаба Березинского погранотряда Погранвойск Украины, затем, до 2011 года, работал заместителем начальника кафедры тактики и оперативного искусства Национальной академии Погранвойск Украины, начальником управления погранслужбы штаба погранвойск, начальником отдела по связям с госорганами Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств Киевской городской госадминистрации.

В 2011-2014 годах был заведующим кафедрой Национального университета обороны Украины. С ноября 2014 года по 5 апреля 2019 года - первый зампредседателя ГПС Украины.

Является автором более 120 учебных пособий, научных статей, учебников. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в конце 1980-х, за что получил орден Красной Звезды. Кроме того, участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной были установлены 24 апреля 1992 года.

С 1999 года в Киеве функционирует Торговое представительство Таджикистана, а с декабря 2010 года в столице Украины начало свою деятельность посольство республики.

Договоренность о взаимном открытии дипломатических представительств и культурных центров при них между Украиной и Таджикистаном была достигнута в ходе официального визита украинского президента Виктора Ющенко в Таджикистан в марте 2008 года.

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