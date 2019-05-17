Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон о гарантиях деятельности президента, предусматривающие механизмы привлечения к ответственности экс-президента. Соответствующий законопроект парламент Кыргызстана одобрил 4 апреля.
Авторы документа Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев предлагали исключить из закона норму о неприкосновенности экс-главы государства. Но на стадии второго чтения норму решили не исключать, а доработать в части механизмов привлечения к ответственности.
В частности, бывший глава государства может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса экс-президента, которого он может лишиться только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора.
Кроме того, согласно статье 11 законопроекта, экс-президент не может занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии.
В случае несоблюдения экс-президентом этих правил по представлению генерального прокурора актом президента прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.
В начале октября 2018 года Конституционная палата признала неконституционность статьи 12 закона «О гарантиях деятельности президента», которая гарантирует абсолютную неприкосновенность экс-президента. Палата решила, что неприкосновенность может быть снята. Но процедура должна быть не менее сложной, чем импичмент.
Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нилуфари Сарбоз: То имрӯз фикр накардам, ки нафаре идеали ман бошад
Суруди сол аз "Азия-Плюс": Маросими нахустини тақдими ҷоизаҳо
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста