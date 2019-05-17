На севере Таджикистана завершилось рассмотрение судебного процесса в отношении 9 сотрудников колонии Худжанда, где в ночь на 8 ноября прошлого года произошел бунт заключенных.
Об этом «АП» сообщил достоверный источник в правоохранительных органах области.
Процесс проходил за закрытыми дверями в здании СИЗО №2 города Худжанда.
По словам источника, все сотрудники колонии судом были признаны виновными по части 2 статьи 322 (Халатность) Уголовного Кодекса республики и получили от 2,6 до 4 лет лишения свободы.
Других подробностей источник не сообщил.
Напомним, беспорядки в колонии строгого режима 3/3, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября 2018 года. Во время бунта, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. Также были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.
За организацию бунта и беспорядков в колонии на скамью подсудимых попали 33 заключенных и 9 сотрудников колонии, в том числе и ее начальник.
По данным источника, процесс над заключенными-бунтовщиками продолжается
Все заключенные – участники бунта обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нилуфари Сарбоз: То имрӯз фикр накардам, ки нафаре идеали ман бошад
Суруди сол аз "Азия-Плюс": Маросими нахустини тақдими ҷоизаҳо
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста