На севере Таджикистана завершилось рассмотрение судебного процесса в отношении 9 сотрудников колонии Худжанда, где в ночь на 8 ноября прошлого года произошел бунт заключенных.

Об этом «АП» сообщил достоверный источник в правоохранительных органах области.

Процесс проходил за закрытыми дверями в здании СИЗО №2 города Худжанда.

По словам источника, все сотрудники колонии судом были признаны виновными по части 2 статьи 322 (Халатность) Уголовного Кодекса республики и получили от 2,6 до 4 лет лишения свободы.

Других подробностей источник не сообщил.

Напомним, беспорядки в колонии строгого режима 3/3, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября 2018 года. Во время бунта, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. Также были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

За организацию бунта и беспорядков в колонии на скамью подсудимых попали 33 заключенных и 9 сотрудников колонии, в том числе и ее начальник.

По данным источника, процесс над заключенными-бунтовщиками продолжается

Все заключенные – участники бунта обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении.

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