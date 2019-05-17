Министры иностранных дел Таджикистана и Узбекистана обменялись ратификационными грамотами.
Этим стороны завершили формальный процесс подписания соглашений о стратегическом партнёрстве. Данное соглашение было подписано 17 августа минувшего года в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент.
Парламенты обеих стран ратифицировали соглашение в конце прошлого года.
Таджикистан имеет соглашение о стратегическом партнёрстве с Россией, Казахстаном, Китай и Ираном.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после вступления в свои полномочия в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.
Приход Шавката Мирзиёева в 2017 году в Узбекистане способствовало развитию торгово-экономических связей между двумя странами.
Объем таджикско-узбекского товарооборота за последние два года вырос более чем в три раза – с около $70 млн в 2016 году до почти 287 млн по итогам 2018 года.
За четыре месяца нынешнего года торговый оборот между двумя соседствующими странами увеличился на 50% по сравнению с этим же периодом прошлого года, составив $ $93 млн.
Нилуфари Сарбоз: То имрӯз фикр накардам, ки нафаре идеали ман бошад
Суруди сол аз "Азия-Плюс": Маросими нахустини тақдими ҷоизаҳо
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста