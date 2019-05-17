Суммарный размер просроченных кредитов в банковской системе Таджикистана за один год удалось сократить всего на 73 млн сомони.

Просроченная задолженность перед кредитными организациями страны на 1 апреля этого года составила 1 млрд 805 млн сомони (более $190 млн), сообщает Агентство по статистике при президенте РТ. В этом же периоде прошлого года общий объем таких кредитов составлял 1 млрд 878 млн сомони.

Около 33% этих проблемных кредитов были выданы в национальной валюте и более 67% - в иностранной валюте.

В целом, общая сумма кредитных вложений банковской системы республики на начало апреля этого года составила 8 млрд 844 сомони. Это на 604 млн сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 мая на встрече с работниками налогового, таможенного и банковского ведомств выразил обеспокоенность высоким уровнем просроченных кредитов в банковской системе страны.

Он отметил, что в некоторых случаях ответственные лица банков незаконно выдавали близким людям банковские кредиты без залогового обеспечения.

«В большинстве случаев лица, получающие кредит, воспользовавшись бесконтрольностью и безответственностью оценочной комиссии, заложили дешевое имущество по высокой цене с целью дальнейшего превращения его в наличные деньги. В качестве залога принято имущество, фактическая цена которого искусственным образом завышена в несколько раз по сравнению с рыночной стоимостью. Такая ситуация препятствовало своевременной продаже заложенного имущества и заложило основу для превращения кредита в проблему», - сказал президент.

Он подчеркнул, что часть кредитополучателей с целью избавления от неликвидного имущества и превращения его в наличные деньги, после получения кредита вообще не выплачивают проценты по нему и не возвращают основной кредит в установленные сроки, что становится причиной отказа от заложенного имущества.

«По причине того, что некоторые кредиторы находится за пределами страны, возврат кредитов стал невозможным. В связи с этим пресечен выезд за пределы страны более 1800 человек, которые задолжали банкам 414 миллионов сомони», - сказал президент.

Наряду с этим, продолжил он, 8406 граждан задолжали банкам 752 миллиона сомони, из которых 716 миллионов сомони или 95% являются просроченными кредитами.

В частности, сказал глава государства, руководство Национального банка Таджикистана в прежние годы выдало своим работникам беспроцентный кредит на сумму 61 миллионов сомони, из которых 14 миллионов сомони стали проблемными.

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