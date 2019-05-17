В Баку завершился Кубок мира по каратэ кёкушинкай и джиютайдо среди детей и юношей. Таджикские спортсмены завоевали на этом первенстве 7 медалей.
Как сообщил «АП» председатель Федерации кёкушинкай Таджикистана Хикматулло Кароматов, всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 20 стран.
"Для многих наших ребят Кубок мира в Баку был первым международным турниром. Несмотря на это они не растерялись, провели свои спарринги активно, показав при этом хорошую технику, азарт, смелость", - рассказал Кароматов.
По итогам состязаний сборная Таджикистана завоевала 7 медалей. Первое место и золото Кубка мира в своих весовых категориях завоевали Умар Абдурахмонов (33 кг), Наимджон Саъдуллоев (29 кг), Эрадж Джабборов (65 кг) и Хусейн Сайфиддинзода (75 кг). Серебряных медалей были удостоены Фирузбек Сариев 18 кг, Расулджон Хусайнов 22 кг и Рамзихони Фарход (28 кг).
Кёкушинкай (кёкусинкай, киокушинкай), или кёкушин - стиль каратэ, основанный японцем корейского происхождения Масутацу Оямой в 1950-х годах. Кёкушинкай считается одной из самых трудных и жёстких разновидностей каратэ. Спортивные поединки – кумитэ в кёкушине проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение - запрет ударов в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими ударами ногами и мощными ударами руками, неизменно привлекают на соревнования по каратэ кёкушинкай большое число зрителей.
Кёкушинкай в Таджикистане
В Таджикистане каратэ кёкушинкай получило свое развитие в 80-е годы прошлого века. Тогда в Советском Союзе началось широкое увлечение молодежи восточными единоборствами, особенно каратэ.
Основоположником каратэ кёкушинкай в СССР является А.И.Танюшкин. Первую секцию кёкушинкай в СССР А.И.Танюшкин открыл в Москве в 1973 г. К концу 1970-х годов в стране сформировалась школа, имеющая представителей во всех крупных регионах. После снятия почти 10-летнего запрета на каратэ в 1989 году появилась Федерация кёкушинкай СССР.
В Душанбе первые секции кёкушинкай были открыты во Дворце спорта. Тренировал молодых спортсменов известный специалист Василий Храмов.
С 1995 года, после трагической гибели Храмова, Федерацию каратэ кёкушинкай возглавил обладатель черного пояса, 4-й дана Хикматулло Кароматов.
Сейчас секции каратэ-кёкушинкай действуют во всех областях Таджикистана. Основная база Федерации расположена в спортивном Центре ОСО РТ, где занимаются более 200 спортсменов. По республике этим видом спорта регулярно занимаются более 1 тыс. человек.
За 15 лет деятельности ФКК РТ каратисты стиля кёкушинкай завоевали более 300 медалей различного достоинства на международных турнирах, в том числе на Кубках и чемпионатах мира.
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