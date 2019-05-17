Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать сеть, увеличивая скорости мобильного интернета в Согдийской области. В результате технических работ, проведенных оператором в Истаравшанском районе, еще свыше 150 000 жителей региона получили доступ к интернету на высоких скоростях.
Масштабная модернизация сети проведена в джамоатах Гули Сурх, Ниджони, Нофародж, Фрунзе, Зархалол и городе Истаравшан. Расширение пропускной способности сети позволило увеличить не только скорости мобильного интернета, но и зону покрытия для комфортного и быстрого доступа абонентов ко Всемирной сети.
«Сейчас скоростной мобильный интернет – услуга первой необходимости. Это один из главных каналов связи с миром для жителей дальних районов. Именно поэтому мы расширяем сеть не только в городах, но и в малых населенных пунктах, чтобы все наши абоненты получили равные возможности для получения информации», – говорит Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нилуфари Сарбоз: То имрӯз фикр накардам, ки нафаре идеали ман бошад
Суруди сол аз "Азия-Плюс": Маросими нахустини тақдими ҷоизаҳо
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Кулли ахбор