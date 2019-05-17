Мы решили поднять вопрос о том, что почти никому и не приходят в голову, когда речь идёт о лицах с инвалидностью – об их репродуктивных и сексуальных правах.
Люди с инвалидностью – не бесполые существа
На самом деле, есть те, кто об этом думает. Например, общественная организация Лига женщин-инвалидов «Иштирок», которая с 2005 года работает в устранении медицинского и благотворительного подхода в вопросах лиц с инвалидностью в стране. Это когда считается, что лицо с инвалидностью нужно лечить до тех пор, пока он/она не станет «нормальным», и только после этого включать его в общество: приглашать учиться, работать, жениться и т.д.
Получается, до того времени, пока его/её не «приведут в норму», жить полноценной жизнью он не должен. А вот если вылечить его не получится, тут включается благотворительный подход: значит, нужно его жалеть и направлять помощь – обеспечивать питанием, одеждой и пр., чтобы он продолжал хоть как-то жить.
«Иштирок» же был создан для того, чтобы продвигать равные права и интересы девочек и женщин с инвалидностью и содействовать в полной их реализации.
Законодательно государство гарантирует лицам с инвалидностью все тот же спектр прав и услуг, как и для остальных граждан Таджикистана. Значит, необходимо создавать условия для того, чтобы люди с инвалидностью могли ими пользоваться.
- А еще мы хотим избавиться от отношения к лицам с инвалидностью (ЛСи), как к бесполому существу. Это выражается в самых элементарных вещах. Например, посмотрите, на туалеты в некоторых общественных местах: торговых центрах, гостиницах есть туалет для мужчин, женщин и инвалидов.
Лица с инвалидностью, между прочим, тоже двух полов, им тоже нужны раздельные туалеты. Будет правильно, если в мужском и женском туалетах появятся кабинки для людей с инвалидностью, а не одна отдельная, но общая унисекс кабинка, - объясняет руководитель Лиги Саида Иноятова.
На бумаге – хорошо, а на деле плохо
В Конституции Таджикистана права людей с инвалидностью хорошо прописаны, а то, что на деле ЛСи чаще всего остаются за бортом, уже совсем другое дело.
В Законе о социальной защите инвалидов тоже говорится о том, что государство гарантирует уравнивание возможностей лиц с инвалидностью, чтобы у них была возможность полностью интегрироваться в общество.
Но, по словам Саиды Иноятовой, вопросы женщин с инвалидностью в Законе о соцзащите не затронуты. Женщины также выпадают из различных госпрограмм, направленных на повышение их роли в обществе и гендерное равенство в целом.
И снова все потому, что в обществе доминирует медицинский и благотворительный подход к лицам с инвалидностью.
- В течение многих лет продолжается госкампания по улучшению репродуктивных прав и здоровья женщин. Но насколько женщины с инвалидностью охвачены этой программой? – задается вопросом Саида Иноятова. – Ни насколько. Во-первых, потому что инфраструктурная среда для них недоступна. Клиники, поликлиники, больницы, стоматологии и другие кабинеты врачей – в большинство из этих учреждений люди с инвалидностью физически не могут зайти.
Допустим, женщина, пользующаяся костылями или инвалидным креслом, запланирует беременность или уже беременна или просто хочет пройти обследование врача. Она ведь не сможет сдать необходимые анализы в лаборатории, не сможет попасть на консультацию к гинекологу или в кабинет УЗИ, не сможет сесть в гинекологическое кресло, потому что оно не адаптировано для лиц с инвалидностью.
Люди с инвалидностью не асексуальны
Сексуальность людей с инвалидностью почти всегда считается табуированной темой.
Девочки с инвалидностью не рассматриваются в качестве тех, кому нужна информация о сексуальном и репродуктивном здоровье, как и почти не рассматриваются в качестве невестки в семью.
Более того, существует распространенное предположение, что лица с инвалидностью являются либо асексуальными, либо не могут иметь отношения. На самом деле, и это давно научно доказано, что сексуальность не зависит от наличия инвалидности.
- Девочек с инвалидностью не хотят брать замуж, потому что в нашем обществе сильно укреплено старое понимание об инвалидности, в особенности женской инвалидности. Вот скажите, какие от келинки ожидания в среднестатистической таджикской семье, кого «хостгорят» (сватают)? Это должна быть молодая, крепкая девчонка, которая должна вести хорошо хозяйство и рожать детей.
Часто считается, что по этим критериям женщины с инвалидностью не подходят, якобы они не справятся. А еще они думают о традиционной церемонии «презентации» невестки семье жениха: как она выйдет на «Салом» - на костылях или на коляске?
"Все эти изжившие стереотипы давно пора ломать, - считает Саида Иноятова. – Девушки с инвалидностью ничем не отличаются от девушек без инвалидности в плане сексуального и репродуктивного здоровья, они могут быть хорошими хозяйками, невестками, женами и матерями".
Чтобы полностью искоренить стереотипное мышление по отношению к людям с инвалидностью в вопросах сексуального и репродуктивного прав, должны быть задействованы все – государство, общество, общественные организации, но, самое главное, родители.
- У нас в стране, к сожалению, мало родителей разговаривают с детьми о теме полового созревания и полового влечения. Считается, что это стыдно, а если ребенок имеет инвалидность, так вообще не зачем, не пригодится. От семьи сильно зависит, какое будущее ждет ребенка с инвалидностью. По нашим наблюдениям, в некоторых семьях даже не считается нужным поговорить с девочкой на тему месячных, особенно если у нее умственная инвалидность, какую гигиену при этом нужно соблюдать и т.д.
Мы стали организовывать курсы, где рассказываем о том, что такое семья, что такое планирование семьи, отношения между мужчиной и женщиной, как говорить «нет» и как говорить «да», как соблюдать интимную гигиену и куда обращаться, если они почувствовали, что, что-то пошло не так.
Без брезгливости, без предрассудков
Лига женщин-инвалидов продвигает вопросы сексуальных, репродуктивных прав и здоровья женщин с инвалидностью с 2005 года. Они проводят исследования, образовательные кампании, тренинги, ежегодные школы лидерства. Одна из главных задач - повысить самооценку людей с инвалидностью, убедить получать профессиональные и полезные навыки.
- На наших мероприятиях они показывают себя, смотрят на других. Интересно то, что девочки на первые занятия приходят в тапочках, домашних халатах, а спустя пару дней мы видим, как они буквально на глазах расцветают: начинают пользоваться косметикой, делать интересные прически, маникюр, носить платья и высоченные каблуки.
Они обретают пол, - говорит Саида. - Им становится не все равно, как они выглядят и как живут. А для того, чтобы люди с инвалидностью не сидели дома в замкнутом пространстве, необходимо создавать комфортные условия за пределами дома. Для этого нужен доступный транспорт, условия в кафе, салонах красоты, спортивных секциях, языковых и эстетических центрах, школах и т.д. Ну, а общество должно научиться воспринимать лиц с инвалидностью, как равных граждан своей страны – без брезгливости, без предрассудков.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Нафақахӯри 70-сола аз Хатлон нисфи дунёро пиёда тай кард
Ҷаласаи Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои амният дар формати С5+1 дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста