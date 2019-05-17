Мы решили поднять вопрос о том, что почти никому и не приходят в голову, когда речь идёт о лицах с инвалидностью – об их репродуктивных и сексуальных правах.

Люди с инвалидностью – не бесполые существа

На самом деле, есть те, кто об этом думает. Например, общественная организация Лига женщин-инвалидов «Иштирок», которая с 2005 года работает в устранении медицинского и благотворительного подхода в вопросах лиц с инвалидностью в стране. Это когда считается, что лицо с инвалидностью нужно лечить до тех пор, пока он/она не станет «нормальным», и только после этого включать его в общество: приглашать учиться, работать, жениться и т.д.

Получается, до того времени, пока его/её не «приведут в норму», жить полноценной жизнью он не должен. А вот если вылечить его не получится, тут включается благотворительный подход: значит, нужно его жалеть и направлять помощь – обеспечивать питанием, одеждой и пр., чтобы он продолжал хоть как-то жить.

«Иштирок» же был создан для того, чтобы продвигать равные права и интересы девочек и женщин с инвалидностью и содействовать в полной их реализации.

Законодательно государство гарантирует лицам с инвалидностью все тот же спектр прав и услуг, как и для остальных граждан Таджикистана. Значит, необходимо создавать условия для того, чтобы люди с инвалидностью могли ими пользоваться.

- А еще мы хотим избавиться от отношения к лицам с инвалидностью (ЛСи), как к бесполому существу. Это выражается в самых элементарных вещах. Например, посмотрите, на туалеты в некоторых общественных местах: торговых центрах, гостиницах есть туалет для мужчин, женщин и инвалидов.

Лица с инвалидностью, между прочим, тоже двух полов, им тоже нужны раздельные туалеты. Будет правильно, если в мужском и женском туалетах появятся кабинки для людей с инвалидностью, а не одна отдельная, но общая унисекс кабинка, - объясняет руководитель Лиги Саида Иноятова.

Саида Иноятова

На бумаге – хорошо, а на деле плохо

В Конституции Таджикистана права людей с инвалидностью хорошо прописаны, а то, что на деле ЛСи чаще всего остаются за бортом, уже совсем другое дело.

В Законе о социальной защите инвалидов тоже говорится о том, что государство гарантирует уравнивание возможностей лиц с инвалидностью, чтобы у них была возможность полностью интегрироваться в общество.

Но, по словам Саиды Иноятовой, вопросы женщин с инвалидностью в Законе о соцзащите не затронуты. Женщины также выпадают из различных госпрограмм, направленных на повышение их роли в обществе и гендерное равенство в целом.

И снова все потому, что в обществе доминирует медицинский и благотворительный подход к лицам с инвалидностью.

- В течение многих лет продолжается госкампания по улучшению репродуктивных прав и здоровья женщин. Но насколько женщины с инвалидностью охвачены этой программой? – задается вопросом Саида Иноятова. – Ни насколько. Во-первых, потому что инфраструктурная среда для них недоступна. Клиники, поликлиники, больницы, стоматологии и другие кабинеты врачей – в большинство из этих учреждений люди с инвалидностью физически не могут зайти.

Допустим, женщина, пользующаяся костылями или инвалидным креслом, запланирует беременность или уже беременна или просто хочет пройти обследование врача. Она ведь не сможет сдать необходимые анализы в лаборатории, не сможет попасть на консультацию к гинекологу или в кабинет УЗИ, не сможет сесть в гинекологическое кресло, потому что оно не адаптировано для лиц с инвалидностью.

Люди с инвалидностью не асексуальны

Сексуальность людей с инвалидностью почти всегда считается табуированной темой.

Девочки с инвалидностью не рассматриваются в качестве тех, кому нужна информация о сексуальном и репродуктивном здоровье, как и почти не рассматриваются в качестве невестки в семью.

Более того, существует распространенное предположение, что лица с инвалидностью являются либо асексуальными, либо не могут иметь отношения. На самом деле, и это давно научно доказано, что сексуальность не зависит от наличия инвалидности.

- Девочек с инвалидностью не хотят брать замуж, потому что в нашем обществе сильно укреплено старое понимание об инвалидности, в особенности женской инвалидности. Вот скажите, какие от келинки ожидания в среднестатистической таджикской семье, кого «хостгорят» (сватают)? Это должна быть молодая, крепкая девчонка, которая должна вести хорошо хозяйство и рожать детей.

Часто считается, что по этим критериям женщины с инвалидностью не подходят, якобы они не справятся. А еще они думают о традиционной церемонии «презентации» невестки семье жениха: как она выйдет на «Салом» - на костылях или на коляске?

"Все эти изжившие стереотипы давно пора ломать, - считает Саида Иноятова. – Девушки с инвалидностью ничем не отличаются от девушек без инвалидности в плане сексуального и репродуктивного здоровья, они могут быть хорошими хозяйками, невестками, женами и матерями".

Чтобы полностью искоренить стереотипное мышление по отношению к людям с инвалидностью в вопросах сексуального и репродуктивного прав, должны быть задействованы все – государство, общество, общественные организации, но, самое главное, родители.

- У нас в стране, к сожалению, мало родителей разговаривают с детьми о теме полового созревания и полового влечения. Считается, что это стыдно, а если ребенок имеет инвалидность, так вообще не зачем, не пригодится. От семьи сильно зависит, какое будущее ждет ребенка с инвалидностью. По нашим наблюдениям, в некоторых семьях даже не считается нужным поговорить с девочкой на тему месячных, особенно если у нее умственная инвалидность, какую гигиену при этом нужно соблюдать и т.д.

Мы стали организовывать курсы, где рассказываем о том, что такое семья, что такое планирование семьи, отношения между мужчиной и женщиной, как говорить «нет» и как говорить «да», как соблюдать интимную гигиену и куда обращаться, если они почувствовали, что, что-то пошло не так.

Без брезгливости, без предрассудков

Лига женщин-инвалидов продвигает вопросы сексуальных, репродуктивных прав и здоровья женщин с инвалидностью с 2005 года. Они проводят исследования, образовательные кампании, тренинги, ежегодные школы лидерства. Одна из главных задач - повысить самооценку людей с инвалидностью, убедить получать профессиональные и полезные навыки.

- На наших мероприятиях они показывают себя, смотрят на других. Интересно то, что девочки на первые занятия приходят в тапочках, домашних халатах, а спустя пару дней мы видим, как они буквально на глазах расцветают: начинают пользоваться косметикой, делать интересные прически, маникюр, носить платья и высоченные каблуки.

Они обретают пол, - говорит Саида. - Им становится не все равно, как они выглядят и как живут. А для того, чтобы люди с инвалидностью не сидели дома в замкнутом пространстве, необходимо создавать комфортные условия за пределами дома. Для этого нужен доступный транспорт, условия в кафе, салонах красоты, спортивных секциях, языковых и эстетических центрах, школах и т.д. Ну, а общество должно научиться воспринимать лиц с инвалидностью, как равных граждан своей страны – без брезгливости, без предрассудков.

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