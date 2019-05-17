Когда-то он был довольно известным в Душанбе дамским мастером, к которому мечтали попасть все столичные модницы. Теперь Бахтиер Каримов, проживающий в России – обладатель приза «За лучший сценарий художественного фильма» XV Международного фестиваля мусульманского кино, который состоялся в начале мая в Казани.

Он рассказал «АП», почему переехал жить в Россию, о чем кинокартина «Теснина» и почему ее обязательно нужно посмотреть.

- Бахтиер, почему вы уехали из Таджикистана, и нашли ли себя на новом месте?

- Это было сложное решение. Мы долго не могли на него отважиться, но все же обстоятельства вынудили нас оставить Родину.

Я переехал с семьей в Калининград в 2012 году ради будущего наших детей. Теперь наши сыновья учатся в российских вузах (старший сын три года безуспешно пытался поступить в Таджикский мединститут), дочь заканчивает здесь среднюю школу.

Супруга работает врачом. Сам я продолжаю трудиться в салоне красоты и активно занимаюсь творчеством - сочиняю стихи, пишу киносценарии.

Бахтиёр Каримов из личного архива

- Еще до отъезда в Россию вы были востребованным парикмахером столицы – многие модницы хотели к вам попасть. А теперь вы еще и сценарист. Как попали в сферу кинематографа?

- Начинал я свою творческую деятельность, как поэт-песенник. Затем попробовал свои силы в прозе. В 2010 году написал детективную повесть «Приглашение на убийство». По отзывам читателей, книга получилась довольно интересной. Но, к сожалению, читают у нас сегодня мало, а мне так хотелось быть услышанным, донести свою мысль, пусть и не всегда гениальную, до читателя или зрителя. Поэтому я обратил свой взор на кинематограф.

В 2011 году мы совместно с режиссером Искандаром Усмановым написали сценарий фильма «Телеграмма». Затем вышла в свет моя вторая книга «Вселенная для двоих», по мотивам которой я позже написал киносценарий.

Эта остросоциальная драма получила похвальную критику нашей творческой интеллигенции и имела большой успех у читателей.

Рабочий процесс над фильмом "Теснина" из личного архива Каримова

Вскоре режиссер Мухаббат Саттори поставила фильм по этой книге, а наш знаменитый писатель Нур Табаров перевел ее на таджикский язык.

Другой наш прославленный земляк, замечательный театральный режиссер Барзу Абдураззаков познакомил меня с начинающим, но очень перспективным режиссером Мухиддини Музаффаром. С этим талантливым режиссером у нас образовался многолетний творческий союз.

Он поставил пять кинокартин по моим сценариям, некоторые из которых были отмечены престижными наградами на международных кинофорумах.

В частности, художественный фильм «Миска» («Пиела») в 2017 году получил приз за «Лучший фильм» Международного фестиваля центрально-азиатской культуры в Лондоне, а кинокартина «Як ҷахон аз ману ту», режиссера Мухаббат Саттори, экранизированная по книге «Вселенная на двоих» в 2014 году, завоевала приз зрительских симпатий на кинофестивале «ДИДОР 2014».

Мне посчастливилось работать с еще одним нашим именитым режиссером. В 2013 году Носир Саидов на киностудии «Таджикфильм» снял картину «Зеркало без отражения» («Оинаи беҷило») по моему сценарию. Этот фильм завоевал премию за лучший сценарий на 32-м Международном кинофестивале «Фардж» в Иране.

В общей сложности, в моей фильмографии на сегодняшний день значатся восемь кинокартин.

- Сценарий для фильма «Теснина» («Тангно»), который вы написали, недавно получил приз «За лучший сценарий художественного фильма» XV Казанского фестиваля мусульманского кино. Насколько ожидаемой была награда?

- Говоря откровенно, я предчувствовал, что картину отметят на фестивале. Слишком уж трогательной получилась история таджикского мальчика, пытающегося самостоятельно решать задачи, которые порой и взрослому непосильно решить.

Но вот что это будет главный приз именно за лучший сценарий я, честно говоря, не ожидал. Тем приятнее награда. Спасибо автору произведения, спасибо режиссеру и спасибо всей команде картины.

- Как родилась эта кинокартина?

- После того, как я закончил работу над сценарием фильма «12 лет ожидания» («12 соли интизори»), мы с Мухиддином Музаффаром обсуждали наши дальнейшие творческие планы. Тогда он мне и рассказал о книге писателя Сорбона «Теснина».

Хоть я и предпочитаю работать исключительно со своим материалом, меня зацепила история мальчика Армона.

Это была абсолютно киношная история - актуальная, колоритная и жизненная, наполненная глубоким, философским смыслом. Мы несколько часов говорили о будущем сценарии, о настроении, которое рождает данная тема, а на следующий день, Мухиддин прислал мне на почту само произведение.

Строго говоря, на этот раз мне предстояло придать кинематографический формат замечательному литературному произведению, чем я, собственно и занимался несколько последующих месяцев. Не раз нам пришлось вносить изменения в уже, казалось, готовый сценарий.

На завершающем этапе съемок Мухиддин организовал мне поездку в Москву, где снималось несколько важных сцен. Там я, наконец, познакомился со всеми членами съемочной группы.

Рабочий процесс из личного архива Каримова

- Над какими творческими проектами вы сейчас работаете?

- Совсем недавно я закончил работу над сценарием для масштабного кинопроекта студии «Сугдсинамо». Не хочу раскрывать всех секретов, но это будет довольно интересная история. На будущее мы также планируем заявить о себе в жанре авторского кино.

А еще меня радует, что периодически со мной на связь выходят наши молодые кинематографисты, студенты киношкол и начинающие режиссеры.

Общаясь с ними, я вижу и чувствую в них замечательный творческий потенциал. Это явный признак того, что наш таджикский кинематограф выходит из затяжного кризиса.

Я уверен, что в скором будущем многие талантливые деятели киноискусства из Таджикистана громко заявят о себе на весь мир.

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