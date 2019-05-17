Когда-то он был довольно известным в Душанбе дамским мастером, к которому мечтали попасть все столичные модницы. Теперь Бахтиер Каримов, проживающий в России – обладатель приза «За лучший сценарий художественного фильма» XV Международного фестиваля мусульманского кино, который состоялся в начале мая в Казани.
Он рассказал «АП», почему переехал жить в Россию, о чем кинокартина «Теснина» и почему ее обязательно нужно посмотреть.
- Бахтиер, почему вы уехали из Таджикистана, и нашли ли себя на новом месте?
- Это было сложное решение. Мы долго не могли на него отважиться, но все же обстоятельства вынудили нас оставить Родину.
Я переехал с семьей в Калининград в 2012 году ради будущего наших детей. Теперь наши сыновья учатся в российских вузах (старший сын три года безуспешно пытался поступить в Таджикский мединститут), дочь заканчивает здесь среднюю школу.
Супруга работает врачом. Сам я продолжаю трудиться в салоне красоты и активно занимаюсь творчеством - сочиняю стихи, пишу киносценарии.
- Еще до отъезда в Россию вы были востребованным парикмахером столицы – многие модницы хотели к вам попасть. А теперь вы еще и сценарист. Как попали в сферу кинематографа?
- Начинал я свою творческую деятельность, как поэт-песенник. Затем попробовал свои силы в прозе. В 2010 году написал детективную повесть «Приглашение на убийство». По отзывам читателей, книга получилась довольно интересной. Но, к сожалению, читают у нас сегодня мало, а мне так хотелось быть услышанным, донести свою мысль, пусть и не всегда гениальную, до читателя или зрителя. Поэтому я обратил свой взор на кинематограф.
В 2011 году мы совместно с режиссером Искандаром Усмановым написали сценарий фильма «Телеграмма». Затем вышла в свет моя вторая книга «Вселенная для двоих», по мотивам которой я позже написал киносценарий.
Эта остросоциальная драма получила похвальную критику нашей творческой интеллигенции и имела большой успех у читателей.
Вскоре режиссер Мухаббат Саттори поставила фильм по этой книге, а наш знаменитый писатель Нур Табаров перевел ее на таджикский язык.
Другой наш прославленный земляк, замечательный театральный режиссер Барзу Абдураззаков познакомил меня с начинающим, но очень перспективным режиссером Мухиддини Музаффаром. С этим талантливым режиссером у нас образовался многолетний творческий союз.
Он поставил пять кинокартин по моим сценариям, некоторые из которых были отмечены престижными наградами на международных кинофорумах.
В частности, художественный фильм «Миска» («Пиела») в 2017 году получил приз за «Лучший фильм» Международного фестиваля центрально-азиатской культуры в Лондоне, а кинокартина «Як ҷахон аз ману ту», режиссера Мухаббат Саттори, экранизированная по книге «Вселенная на двоих» в 2014 году, завоевала приз зрительских симпатий на кинофестивале «ДИДОР 2014».
Мне посчастливилось работать с еще одним нашим именитым режиссером. В 2013 году Носир Саидов на киностудии «Таджикфильм» снял картину «Зеркало без отражения» («Оинаи беҷило») по моему сценарию. Этот фильм завоевал премию за лучший сценарий на 32-м Международном кинофестивале «Фардж» в Иране.
В общей сложности, в моей фильмографии на сегодняшний день значатся восемь кинокартин.
- Сценарий для фильма «Теснина» («Тангно»), который вы написали, недавно получил приз «За лучший сценарий художественного фильма» XV Казанского фестиваля мусульманского кино. Насколько ожидаемой была награда?
- Говоря откровенно, я предчувствовал, что картину отметят на фестивале. Слишком уж трогательной получилась история таджикского мальчика, пытающегося самостоятельно решать задачи, которые порой и взрослому непосильно решить.
Но вот что это будет главный приз именно за лучший сценарий я, честно говоря, не ожидал. Тем приятнее награда. Спасибо автору произведения, спасибо режиссеру и спасибо всей команде картины.
- Как родилась эта кинокартина?
- После того, как я закончил работу над сценарием фильма «12 лет ожидания» («12 соли интизори»), мы с Мухиддином Музаффаром обсуждали наши дальнейшие творческие планы. Тогда он мне и рассказал о книге писателя Сорбона «Теснина».
Хоть я и предпочитаю работать исключительно со своим материалом, меня зацепила история мальчика Армона.
Это была абсолютно киношная история - актуальная, колоритная и жизненная, наполненная глубоким, философским смыслом. Мы несколько часов говорили о будущем сценарии, о настроении, которое рождает данная тема, а на следующий день, Мухиддин прислал мне на почту само произведение.
Строго говоря, на этот раз мне предстояло придать кинематографический формат замечательному литературному произведению, чем я, собственно и занимался несколько последующих месяцев. Не раз нам пришлось вносить изменения в уже, казалось, готовый сценарий.
На завершающем этапе съемок Мухиддин организовал мне поездку в Москву, где снималось несколько важных сцен. Там я, наконец, познакомился со всеми членами съемочной группы.
- Над какими творческими проектами вы сейчас работаете?
- Совсем недавно я закончил работу над сценарием для масштабного кинопроекта студии «Сугдсинамо». Не хочу раскрывать всех секретов, но это будет довольно интересная история. На будущее мы также планируем заявить о себе в жанре авторского кино.
А еще меня радует, что периодически со мной на связь выходят наши молодые кинематографисты, студенты киношкол и начинающие режиссеры.
Общаясь с ними, я вижу и чувствую в них замечательный творческий потенциал. Это явный признак того, что наш таджикский кинематограф выходит из затяжного кризиса.
Я уверен, что в скором будущем многие талантливые деятели киноискусства из Таджикистана громко заявят о себе на весь мир.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нилуфари Сарбоз: То имрӯз фикр накардам, ки нафаре идеали ман бошад
Суруди сол аз "Азия-Плюс": Маросими нахустини тақдими ҷоизаҳо
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста