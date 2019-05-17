С развитием технологий становятся всё популярнее денежные переводы онлайн. Темп жизни ускоряется, и далеко не всегда есть время зайти в отделение банка, чтобы отправить деньги своим близким. Когда мне понадобилось совершить перевод из России домой в Таджикистан, я присмотрелся к мобильным приложениям популярных систем денежных переводов.

Мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы приятно удивило. Это удобный и простой способ перевести деньги. Один раз указав данные своей банковской карты, Вы сможете совершать следующие переводы за несколько секунд — приложение запомнит всю необходимую информацию.

Комиссии для перевода с российской карты нет, а курс обмена у меня получился даже выгоднее, чем в офисах Юнистрим. Валюту, в которой будет выдан перевод, можно выбрать – сомони, доллары США или евро.

Посчитаем, сколько можно сэкономить таким способом. Отправка 100 долларов через мобильное приложение по состоянию на 13 мая обошлась мне в 6668.76 руб.

Экономия по сравнению с кассой Юнистрим составила 47 рублей, а с другой популярной системой денежных переводов — около 80 рублей.

Таким образом, у мобильного приложения Юнистрим следующие преимущества:

- выгодный курс обмена;

- отсутствие комиссии;

- простота отправки.

Если говорить про выбор валюты получения, я рекомендую выбирать между долларом и сомони. Доллар США стабилен — такой вариант подойдет для тех, кто хочет сохранить деньги или копит их на большую покупку. Для того чтобы сразу тратить «на жизнь», удобно делать перевод с выплатой в сомони. В приложении я сразу вижу реальную сумму перевода и выплаты, а не узнаю обменный курс в банке по факту. При этом курс обмена в Юнистрим — конкурентный нашим банкам.

Приятно, что приложение Юнистрим Денежные переводы доступно на родном таджикском языке, который можно выбрать в настройках профиля пользователя.

Если Вы работаете в России, но пластиковой карты у вас нет и хочется иметь карту со специальными возможностями и условиями для денежных переводов, её тоже можно оформить в Юнистрим.

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