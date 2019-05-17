На приграничной территории Таджикистана с Афганистаном скопились 10 тысяч членов террористической организации «Исламское государство», которые представляют угрозу для Таджикистана, заявил на полях Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источником его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность» замминистра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.
По его словам, нынешняя ситуация на приграничной территории Афганистана «находится в приграничном состоянии».
«Группировка ИГ, то есть, та группировка, которая может перейти через реку в Таджикистан, достигла 10 тысячи человек. Но, руководство талибов выпустило очень серьезный документ, в котором призвала всех талибов бороться против «Исламского государства», обозначив, что это чуждая террористическая организация, которая не соответствует принципам Афганистана. Мы думаем, что это во многом может изменить ситуацию», - отметил дипломат.
По словам Сыромолотова, разница между «Талибан» и ИГ в том, что интересы талибов только внутри Афганистана.
«Они заявляют, что им не надо идти куда-либо. А ИГ это другое. Например, в районе туркменской границы были замечены боевики из Марокко и Франции. Думаете, они приехали, чтобы остаться в Афганистане?», - отметил представитель российского МИД.
Он сообщил, что в Афганистане расположены 8 русскоязычных лагерей «Исламского государства», где проходят тренировку граждане стран Центральной Азии и России.
Касаясь вопроса о возможности исключения «Талибан» из списка террористических организаций, замминистра иностранных дел России предложил «посмотреть, как пройдут переговоры».
«Мы привлекли талибов на Московскую конференцию. В этом случае, они на несколько дней выводились из санкционного списка. То есть, мы продолжаем соблюдать процедуру ООН. То же самое делает США, когда Залмай Халилзад (спецпредставитель США по урегулированию вопросов в Афганистане, - прим.ред.) встречается с талибами», - отметил Олег Сыромолотов.
Он считает, что «Талибан» можно вывести из санкционного списка. «Мир в Афганистане без политического процесса между талибами и действующими властями и всеми остальными не получится», - убежден заместитель Сергея Лаврова по вопросам противодействия терроризму.
В работе конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность», которая вчера открылась в Душанбе, принимают участие министры иностранных дел, руководители органов, ответственных за борьбу против угроз и вызовов безопасности, представителей гражданского общества и научно-исследовательских кругов и дипломатического корпуса.
В целом - представители 50 государств и более 27 международных и региональных организаций.
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