Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки. Таким образом, остров, который Китай считает своей провинцией, стал первым местом в Азии, узаконившим гей-союзы, сообщает Русская служба Би-Би-си.
За законопроект о легализации однополых браков проголосовали 66 парламентариев, против - 27.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Инвэнь - первая женщина, избранная на этот пост в 2016 году.
"17 мая 2019 года в Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг на пути к равенству и сделали Тайвань лучшей страной", - написала она в "Твиттере".
Перед голосованием Цай Инвэнь заявила: "Сегодня у нас есть шанс сделать историю и показать, что прогрессивные ценности могут укорениться в восточноазиатском обществе".
Согласно принятому закону, пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, в том числе право на наследство.
В 2017 году конституционный суд изменил определение брака в гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Парламенту дали два года для принятия изменений.
Мастчоҳ: мард ҳамсарашро кушта, паҳлӯи ҳавлиаш гӯр кард
Дар интиқоли пул ба Тоҷикистон чӣ гуна метавон сарфа кард
Баррасии масъалаҳои адами интишори силоҳи қатли ом дар FSC таҳти раёсати Тоҷикистон
Омодагии доимии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм ва маблағгузории он
Харҷи 7,1 млн. доллар дар таҷлили ҷашни 5500-солагии шаҳраки Саразм
Воридоти мошинҳои сабукрави хориҷӣ ба Тоҷикистон 57% афзуд
Рақибони эҳтимолии дастаи Тоҷикистон дар Чемпионати ҷаҳон дар Бразилия маълум шуданд
Пирӯзии оҳангсози ҷавони тоҷик дар озмуни байнулмилалӣ
Нафақахӯри 70-сола аз Хатлон нисфи дунёро пиёда тай кард
Ҷаласаи Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои амният дар формати С5+1 дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста