Президент Таджикистана сегодня, 17 мая, выступил на конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность», которая вчера открылась в Душанбе.

Эмомали Рахмон в своей речи отметил, что деятельность террористических организаций и других экстремистов в глобальном масштабе приняла трансграничный характер, затронув почти все государства мира.

"В настоящее время действия сил международного терроризма и экстремизма расшатали устои международной безопасности, стали причиной неустойчивой ситуации в различных регионах мира и возникновения угроз жизни и благополучию простых граждан", - отметил таджикский лидер.

В этом плане, по его словам, в первом ряду стоит вопрос укрепления потенциала стран и их специальных структур с целью предотвращения терроризма и экстремизма и борьбы против них.

Президент Таджикистана считает, что кроме вооружённой борьбы с терроризмом, необходимо уделять особое внимание решению социальных и экономических проблем, нерешённость которых в некоторых случаях может стать основной причиной радикализма.

"Если иметь в виду наш регион, то следует отметить, что действия экстремистских и радикальных групп несут в себе серьёзную угрозу и странам Центральной Азии. Они маскируют свои корыстные цели религиозными лозунгами и собирают своих сторонников под знаменем борьбы за социальную справедливость. Однако на деле они преследует цель изменить светский строй государств региона и используют все средства и способы для захвата политической власти", - заявил Эмомали Рахмон.

Он отметил, что Таджикистан, переживший в своей новейшей истории трагические последствия ужасных проявлений терроризма и экстремизма, хорошо знаком с подобными потаёнными целями их носителей.

В работе конференции в Душанбе принимают участие министры иностранных дел, руководители органов, ответственных за борьбу против угроз и вызовов безопасности, представителей гражданского общества и научно-исследовательских кругов и дипломатического корпуса. В целом - представители 50 государств и более 27 международных и региональных организаций.

"Мы ещё в первые годы государственной независимости столкнулись лицом к лицу с широкомасштабными попытками навязать народу экстремистские и чуждые ему идеи и мировоззренческие установки, а также с насилием и зарубежным вмешательством в дела страны. Вследствие навязанного извне внутреннего конфликта погибло более 150 тысяч жителей страны, около одного миллиона человек остались без крова и оказались беженцами, 55 тысяч детей стали сиротами, были сожжены около 30 тысяч жилых домов и полностью уничтожены сотни предприятий. В результате гражданской войны стране был нанесён ущерб на сумму более 10 миллиардов американских долларов", - сообщил президент РТ.

Несмотря на это, продолжил глава государства, правительство страны, опираясь на добрую волю народа Таджикистана и его стремление к миру и стабильности, приложило все усилия к тому, чтобы запустить широкий внутринациональный диалог и установить национальное единство и общественную стабильность:

"Горький опыт гражданской войны в Таджикистане и других странах свидетельствует о том, что для предотвращения распространения идеологии и практики терроризма и экстремизма должны быть предприняты эффективные меры на всех уровнях. Сегодняшняя реальность императивно диктует необходимость того, чтобы все государства в коллективном формате встали на борьбу против этих разрушительных и опасных явлений.

В этой связи, прежде всего, важно, чтобы все отказались от применения «двойных» стандартов при определении своего подхода к террористическим и экстремистским организациям и группам. Террористов нельзя делить на своих и чужих, реформаторов и радикалов, добрых и плохих", - подчеркнул президент Таджикистана.

Он отметил, что ужасающие террористические акты и экстремистские акции последнего времени, в том числе в Афганистане, Новой Зеландии и Шри-Ланке, с очевидностью показали, что террористы и экстремисты не имеют родины, нации, религии и веры.

"Для них абсолютно чужды всяческие человеческие ценности, и сегодня ни одно государство в мире не может чувствовать себя в безопасности перед лицом террористических атак. Ибо при ситуации, когда люди, денежные потоки и идеологии с лёгкостью могут пересекать границы государств, терроризм и экстремизм остаются серьёзной опасностью для всех стран", - сказал он.

Тревогу президента Таджикистана вызывает то, что террористические и радикальные группировки для распространения экстремистских идей, одурманивания людей и вовлечения их в свои ряды широко используют информационные технологии, готовят и осуществляют свои разрушительно-кровавые акции с применением дистанционной тактики:

"Мы неустанно обращаем внимание мирового сообщества на необходимость устранения факторов политической, военной и финансовой поддержки международного терроризма.

Таджикистан принимает всесторонние меры по предотвращению случаев вовлечения граждан страны в террористические и экстремистские группы. По действующему законодательству страны от уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно отказавшиеся от незаконного участия в вооружённых столкновениях и боевых действиях на территории других государств и вернувшиеся на Родину, если в их действиях нет признаков состава других преступлений. Одновременно оказывается содействие их реинтеграции в мирную жизнь".

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан вернул из-за рубежа более 300 своих граждан, которые в целях присоединения к боевикам террористических и экстремистских группировок, особенно так называемого «Исламского государства», оказались в «горячих точках» Среднего Востока.

Напомнил таджикский лидер о возвращении в конце апреля 84 детей и подростков, которые со своими родителями выехали в Ирак и остались там без попечителей и опеки.

"Работа по возвращению на Родину других граждан страны, обманутых пропагандой и агитацией террористических и радикальных организаций и всё ещё находящихся в зонах боевых действий, продолжается по сей день", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что определённое количество членов международной террористической сети, в том числе так называемого «Исламского государства», с конкретной целью перебрасывается на территорию Афганистана.

"Все они участвовали в террористических операциях в Сирии и Ираке, обрели боевой опыт и вынашивают планы дестабилизации обстановки в регионе с использованием новых форм и методов деятельности. В этих условиях мы предпринимаем все необходимые меры с тем, чтобы сохранить положение на данном направлении в нормальном состоянии", - сообщил таджикский президент.

Президент отметил расширение поля деятельности террористических групп и заявил что это тесно связано с уровнем их финансирования и мратериально-финансовой поддержки, которые создают достаточную материальную базу для противодействия правоохранительным органам стран и осуществления различных преступных актов со стороны радикалов. В этом контексте борьба против финансирования терроризма является одним из действенных путей противостояния с ним.

Он напомнил, что в законодательстве Республики Таджикистан все разновидности и формы финансирования терроризма признаны преступлением.

"Как известно, сегодня для финансирования терроризма используют разные источники, в том числе незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и контрабанду культурно-исторических памятников и ценностей. Денежные средства, вырученные от торговли наркотиками, являются одним из основных источников финансовой подпитки терроризма. Реально осознавая глобальную опасность незаконного оборота наркотиков, Таджикистан в течение продолжительного периода прилагает свои усилия в сфере борьбы с этим опасным явлением и обрел на этом поприще достаточно богатый опыт. Только в прошлом году у нас было проведено 67 операций против контрабандистов наркотиков. В течение 20 минувших лет правоохранительные органы Таджикистана вывели из незаконного оборота более 125 тонн наркотических веществ", - сообщил участникам конференции президент.

Он подчеркнул, что в последние годы в результате систематического осуществления необходимых мер контрабанда наркотиков через территорию Таджикистана имеет тенденцию к ослаблению:

"За пять последних лет количество наших граждан, задержанных за незаконный оборот наркотиков за рубежом, уменьшилось в более чем два раза, а объём конфискованных у них наркотиков – до шести раз. Эти показатели свидетельствуют о результативной деятельности наших соответствующих служб в этой сфере и ещё раз указывают на значение укрепления охраны государственных границ как одного из эффективных путей противодействия терроризму и источникам его финансирования".

Эмомали Рахмон отметил, что с учётом накопленного опыта в сфере борьбы с терроризмом и источниками его финансовой подпитки, Таджикистан предложил создать в Душанбе Антинаркотический центр в сотрудничестве с нашими партнёрами в формате Шанхайской организации сотрудничества.

"Убеждён, что сегодняшний форум – как важная площадка для широкого диалога и обмена передовым опытом и навыками – сыграет роль некоего стержня в плане усиления внимания и деятельности всех заинтересованных сторон, действующих с единых позиций ради укрепления мира, спокойствия и устойчивого развития. Хотел бы вновь здесь подчеркнуть, что Таджикистан в сфере борьбы с глобальными угрозами и вызовами был и остаётся естественным союзником всех заинтересованных сторон", - резюмировал Эмомали Рахмон.

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