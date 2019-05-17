Региональный офис Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии (РОЦА) в партнерстве с правительством Таджикистана провели четвертое заседание руководящего комитета Программы УНП ООН по Региональной Программе для стран Центральной Азии 2015-2019 гг. и совместно с компетентными органами стран Центральной Азии, дипломатическим корпусом и донорами обсудили итоги совместной деятельности и планы на будущее.
«В рамках Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015 -2019 годы, Республика Таджикистан осуществляет активное сотрудничество в таких сферах, как противодействие транснациональной организованной преступности, незаконному обороту нароктиков и терроризму; предупреждение преступности и коррупции; профилактика потребления наркотиков, лечение и реинтеграция наркозависимых и профилактика ВИЧ», - сказал г-н Шерхон Салимзода, директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан.
«УНП ООН очень высоко ценит налаженное между нами за последние годы, партнерство в достижении прогресса в деле обеспечения нашего общего видения путей решения сложных проблем и вызовов, с которыми мы сталкиваемся в Центральноазиатском регионе, на основе принципа совместной ответственности и полной приверженности делу предупреждения распространения наркотиков, преступности и терроризма», - отметила г-жа Ашита Миттал, региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии.
В 2018 году, УНП ООН РОЦА оказало техническое содействие на сумму более 14,5 миллионов долларов США. УНП ООН внесло значительный вклад в усилия государств-членов в противодействии угрозам транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и предупреждении терроризма в регионе, содействуя, в том числе, осуществлению реформ в сфере уголовного правосудия и укреплению антикоррупционных мер. Мы провели работу по содействию внедрению научно-доказательных стратегий по сокращению спроса на наркотики и профилактике ВИЧ и развитию потенциала в области научных исследований и анализа тенденций.
В рамках реализации инициативы по созданию Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) и комплексных программ УНП ООН в области пограничного сотрудничества, мы создали площадки для обмена опытом и экспертными знаниями в целях противодействия транснациональной организованной преступности. Наши рекомендации в правовой и стратегической областях заключаются в необходимости поддержки усилий по предупреждению преступности и созданию эффективных, справедливых и гуманных систем уголовного правосудия. Программы УНП ООН в области профилактики потребления наркотиков все больше находят свою институциональную основу и используются странами региона в качестве типовой модели.
Будучи ответственным агентством за достижение на глобальном уровне ряда целевых показателей в рамках Целей устойчивого развития, УНП ООН организовало региональный семинар для предоставления странам региона возможности обменяться информацией об осуществлении ЦУР 3 и ЦУР 16 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Региональный Офис УНП ООН в Центральной Азии также представил Годовой Отчет за 2018 год, который содержит инормацию о предоставленном техническом содействии в партнерстве с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, а также Грузией и Арменией.
Целью программы является укрепление потенциала стран и дальнейшее расширение межрегионального сотрудничества, которое охватывает период с 2015 по 2019 годы. Программа реализуется при финансовой поддержке правительств: Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Катара, России, Швеции, Турции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, а также Фонда Миростроительства Организации Объединенных Наций.
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