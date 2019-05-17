Стали известны все участники юношеского чемпионата мира-2019 (U-17), который пройдет осенью этого года в Бразилии. Помимо юношеской сборной Таджикистана, завоевавшей право участия на ЧМ-2019 на чемпионате Азии-2018 в Малайзии, будут представлены еще 23 страны, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.
Полностью список команд, которые выступят на мировом первенстве, выглядит следующим образом: Таджикистан, Япония, Южная Корея, Австралия (все – Азия), Камерун, Нигерия, Ангола, Гвинея (все – Африка), Канада, США, Мексика, Гаити (все – Северная и Центральная Америка, страны Карибского бассейна), Бразилия, Аргентина, Чили, Эквадор, Парагвай (все – Южная Америка), Новая Зеландия, Соломоновы острова (Океания), Франция, Голландия, Италия, Испания и Венгрия (все – Европа).
Жеребьевка юношеского чемпионата мира-2019 состоится 22 июня в выставочном комплексе Риосентро в Рио-де-Жанейро. По итогам жеребьевки 24 команды будут распределены на 6 групп по 4 команды в каждой.
При жеребьевке будет учитываться географический принцип – по одному представителю конфедераций в группе. Две лучшие команды каждой группы, а также четыре из шести сборных с лучшими показателями среди третьих мест выйдут в 1/8 финала.
Точные сроки проведения юношеского чемпионата мира-2019 в Бразилии Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) еще не утвердила.
Юношеская сборная Таджикистана во второй раз в своей истории выступит на чемпионате мира: в 2007 году на мировом первенстве в Южной Корее наша сборная дошла до 1/8 финала.
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