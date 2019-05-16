Житель района Хамадони Абдулазиз Раджабов, которому совсем недавно исполнилось ровно 70 лет, обошел полмира пешком. Это более 40 тысяч километров дорог, что равно длине экватора земного шара.
Мечтал о кругосветном путешествии мужчина еще с детства, но начал осуществлять ее всего 15 лет назад. Он успел за эти годы обойти пешком десятки стран Евразии и трижды совершить пешие паломничества к исламским святыням, за что и прозвали его Ходжи-пиёда (пеший поломник).
Недавно Абдулазиз Раджабов снова отправился в дорогу. Куда держит путь Ходжи-пиёда на этот раз узнаете в нашем новом сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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