Конференцию освещают около 200 представителей СМИ со всего мира

В Сирии, на территории, которая подконтрольна демократической Федерации Северной Сирии, или в Сирийском Курдистане находятся 5 тысяч женщин и 7 тысяч детей. Об этом заявил Гвенн Лайне, директор подразделения по Центральной Азии Сети стабилизации в Европейском союзе в полях панельной дискуссии на тему «Реинтеграция семей иностранных боевиков-террористов», организованная представительством Европейского Союза в Таджикистане.

Панельная дискуссия проходит в рамках конференции высокого уровня «Международного и регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность», которая стартовала сегодня, 16 мая, и продолжит работу завтра.

По словам Лайне, члены семей бывших боевиков ИГИЛ изолированы в лагерях от всего мира.

«Теперь мы имеем дело с детьми, которые из-за боевых столкновений своих близких, не имеют образования, не посещали школы. У них нет доступа к интернету, но некоторым удается иметь мобильные телефоны каким-то образом», - отметил он.

Он также напомнил, что дети, проживая в лагерях ИГИЛ, заразились разными инфекционными заболеваниями и нужна срочная реабилитация.

Представитель ЕС также обратил внимание на то, что посредством мессенджеров боевики ИГИЛ продолжают идеологическую индоктринацию.

«ИГИЛ также посредством своих пропагандистских каналов продолжает привлекать людей, и делается акцент на то, что дети должны жить в халифате. Мы должны знать, что будем иметь дело с детьми, которые должны создавать будущее в нашем мире», - отметил он.

Также по его словам, дерадикализация занимает огромное время, и сообщество должно способствовать этому.

«Нужно организовать соответствующие условия. Бывает, что вы не достигаете своей цели, поскольку эти люди обижены и чем-то недовольны, в связи с чем замедляется их дерадикализация», - отметил он.

На конференции также выступил Абдулло Навджувонов, заместитель министра внутренних дел Таджикистана.

По его словам, Таджикистан вернул более 100 граждан из зон боевых действий.

«Согласно законодательству, лица, которые самовольно вернулись на родину из зон боевых действий, освобождаются от уголовной ответственности», - отметил он.

Он напомнил, что в этом месяце Таджикистан вернул 84 детей из Ирака. По его словам, на данный момент страна проводит переговоры, как с Ираком, так и с Сирией для возвращения своих граждан.

«Мы прилагаем усилия и проводим переговоры с гражданским сообществом и предпринимаем меры для реабилитации и реинтеграции вернувшихся детей из зон боевых действий», - заключил он.

Между тем, по сообщению источника в правоохранительных органах, в зонах боевых действиях находятся 300 женщин и детей из Таджикистана.

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