«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Об этом говорится в заявлении телеканала, поступившем в РБК.
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
В среду стало известно, что компания Group-IB, которую телеканал привлек к расследованию итогов конкурса, выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова).
По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч сообщений.
«На стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 26.04.2019 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника», — пояснили эксперты.
«Первый канал» в своем заявлении также подчеркнул, что задача аудита — подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование. Задачей не было предъявить кому-либо обвинения, отметил канал.
Телеканал также принял решение подготовить специальный выпуск проекта «Голос.Дети», он выйдет в прямой эфир 24 мая, в съемках примут участие все финалисты конкурса.
До старта следующего сезона «Голоса» «Первый канал» также намерен обновить механизм голосования.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҷаласаи Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои амният дар формати С5+1 дар Душанбе
Тадбирҳои БМТ оид ба барқарор намудани эътимоди аҳолӣ ба бонкҳо
Қабл аз никоҳ миёни волидони ҷавонон низ шартнома баста шавад?!
Чанде аз одатҳои номуносиби сокинони биноҳои навcохти пойтахт
Чӣ гуна метавон ба мушкили “облава” хотима бахшид?
Идомаи тамоили афзоиши воридот ва коҳиши содирот
Омодагии Тоҷикистону Ироқ ба идомаи баррасии масъалаи бозгашти тоҷикистониён ба ватан
Қарзи берунаи Тоҷикистон боз 36 млн. доллар зиёд шуд
Тоҷикистонии аз адовати миллӣ ҷабрдида аз Додгоҳи Аврупо ҳимоя мехоҳад
Нозирони минтақавии милитсия пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ дар оиларо меомӯзанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста