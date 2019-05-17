АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 МАЯ 2019 ГОДА
- В Душанбе пройдет конференция высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность».
- В гостинице «Серена» состоится показ авторских коллекций модной одежды, созданных студентами Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. Начало показа в 18:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 МАЯ
2002 – Подписаны дополнительное Соглашение между РТ и КНР о таджикско–китайской государственной границе, Совместная Декларация РТ и КНР, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области топливно–энергетического комплекса и др.
2003 – Радиостанция «Азия–Плюс» под патронажем президента страны провела первую церемонию вручения Премий в области современного музыкального искусства РТ «Суруди Сол–2003».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 МАЯ
1934 – Родился узбекоязычный поэт Таджикистана Ульмас Джамол.
1948 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Низом Хамрабаев.
1964 – Родился писатель, драматург Тохири Мухаммадризо.
1973 - Родился журналист Хуршед Андамов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь, (выше 3000м снег), гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла.
По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ночью местами сохраняется мгла. Ветер западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 15-20 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Бохтар – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.
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