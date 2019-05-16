Парвиз Умарбоев станет первым таджикским игроком в истории независимого Таджикистана, который будет участвовать в Лиге Европы.

Команда полузащитника сборной Таджикистана Парвиза Умарбоева – «Локомотив» из города Пловдив стала победителем Кубка Болгарии, выиграв «Ботев» с минимальным счетом 1:0 и получила право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.

Финал Кубка Болгарии по футболу, прошедший в среду в Софии, собрал более 23 тысяч болельщиков. Как сообщает издание teamfootball.info, в этом поединке встретились две команды из города Пловдив - «Локомотив» и «Ботев».

До начала матча эксперты отдавали предпочтение «Ботеву», имевшему лучшие показатели в чемпионате. Однако футбол тем и xopoш, что в нем часто прогнозы не оправдываются. Вот так и в текущем финале - победу праздновали железнодорожники.

Судьбоносным стал гол словенского нападающего «Локомотива» Алена Ожболта на 75-й минуте матча. Команда Умарбоева выиграла со счетом 1:0 и впервые в истории стала обладателем Кубка Болгарии.

Lokomotivpd.com

Отметим, что Кубок Болгарии по футболу «Локомотив» выигрывает впервые в своей истории. При этом это уже четвертый финал «железнодорожников» из Пловдива.

Парвиз станет первым таджикским игроком в истории независимого Таджикистана, который будет участвовать в Лиге Европы.

Умарбоев уже стал любимцем болельщиков болгарского «Локомотива», которые прозвали его Алексисом Санчесом.

В Таджикистане любители футбола сравнивали Парвиза сначала с Давидом Сильвой, а затем за ним прикрепилось прозвище «Месси».

«Сильва, Месси, Санчес, это именитые футболисты, их великолепная техника, талант мне очень нравится. Рад, что болельщики команды «Локомотив» сравнили меня с одним из лучших футболистов сборной Чили. Я благодарен им за столь высокую оценку, хотя, думаю, я еще не показал на поле все то, чего от меня ждут. В предстоящих матчах я буду стараться оправдать их доверие», — заявил спортсмен в одном из своих интервью.

Ранее в чемпионате Болгарии играли еще два футболиста сборной Таджикистана.

После Умарбоева вторым таким игроком был бывший футболист «Истиклола» и «Худжанда» Искандар Джалилов. Он играл в «Дунаве».

Отыграв немного в Болгарии, перешел в калининградскую «Балтику». Нуриддин Давронов был третьим таджикским футболистом в чемпионате Болгарии. Он также перешел в «Дунав», но через некоторое время решил вернуться в «Истиклол».

Досье "АП":

Парвиз Умарбоев

Парвиз Умарбоев родился 1 ноября 1994 года в Худжанде.

Он является воспитанником казанского «Рубина» - правда, за первую команду футболист так и не сыграл. В сезоне-2013/14 он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», а затем — за дзержинский «Химик».

Сезон-2015/16 Парвиз провел в Таджикистане - в столичном «Истиклоле», после чего перебрался в болгарский «Локомотив». В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 2 мяча.

С 2015 года 23-летний полузащитник выступает за национальную сборную Таджикистана.

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