По предварительным данным Службы связи при правительстве РТ, в январе-марте этого года доходы отрасли составили 582,3 млн сомони, что на 11,4% меньше чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Госстатагентство.
Доходы частных операторов в первом квартале нынешнего года составили 542,3 млн сомони (93,1% от общих доходов отрасли). Это на 45 млн сомони меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На АООТ «Таджиктелеком», ГУП «Почтаи точик» и подразделения Службы связи приходятся оставшиеся 6,9% доходов отрасли.
Количество пользователей интернета в Таджикистане на 1 апреля этого года составило 2 млн 947 тысяч абонентов, а пользователей мобильной связи - 6 млн 854 тысяч, из которых 4 млн 838 тысяч являлись активными абонентами.
Количество телефонных аппаратов системы «Таджиктелекома» составило 276 тысяч единиц. В частности, 234 тысяч из них составляют домашние телефонные аппараты.
Пока спорили, деньги теряли
В Таджикистане первый квартал этого года завершился спорами общественности с соответствующими регулирующими государственными структурами из-за повышения стоимости тарифов мобильных услуг.
Антимонопольная служба Таджикистана инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане.
Согласно ее распоряжению №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля для всех сотовых операторов Таджикистана была введена линейка единых тарифов на мобильные услуги.
Служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов, в связи с чем цена одного гигабайта интернета должна была подняться до 63 сомони против 30-35 сомони прежних.
Реакция общества не заставила себя ждать.
Население и гражданское общество, а также эксперты и специалисты сферы в один голос говорили о неправильности этого распоряжения, однако специалисты Службы связи оправдывали его заботой о зрении населения и воспитании молодого поколения.
Дело дошло до активных действий - сбора подписей против распоряжения с просьбой вмешаться в вопрос президенту страны.
Но еще до того, как обращение было отослано главе государства, Эмомали Рахмон отменил подорожание тарифов.
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