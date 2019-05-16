Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью», которая открылась в Душанбе сегодня, принял министра иностранных дел Афганистана Салохуддина Раббани.
Эмомали Рахмон подчеркнул, что регулярные встречи позволяют определить новые эффективные средства по укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщается на сайте президента.
Стороны посчитали весьма важным занятие единой позиции в ходе обсуждения вопросов безопасности и борьбы против негативных угроз мировому сообществу, прежде всего, терроризма, радикализма, организованных транснациональных преступлений, особенно незаконного оборота наркотиков, отмечается в сообщении.
Было подчёркнуто, что в современных сложных, порой взрывоопасных условиях, решающим фактором является широкое коллективное действенное сотрудничество стран в борьбе против разрушительных сил и для ликвидации террористических групп и контрабандистов наркотиками.
В ходе встречи были также рассмотрены политические и экономические вопросы, в том числе в области энергетики, обеспечения нового уровня сотрудничества в сферах образования, культуры, здравоохранения, информации и социальной деятельности.
"Таджикистан имеет возможность для того, чтобы на льготных условиях подготавливать для братского Афганистана специалистов в сфере энергетики, здравоохранения, мелиорации, сельского хозяйства, транспорта, строительства, архитектуры, различных технологий, а также научных кадров", - отмечает пресс-служба таджикского лидера.
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