В  период  с  17  по 19  мая  в республике  ожидается  неустойчивая  погода, пройдут  дожди, в конце недели - особенно сильные: возможны грозы и град, предупреждают таджикские синоптики.

15:35 9 январ

В Таджикистане стихийные бедствия происходят каждые два дня?

В Таджикистан идет похолодание - уже завтра в стране ожидаются ливневые дожди с грозами и градом. Столбик термометра опустится на 6-8 градусов, сообщается в предупреждении на сайте Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве республики. 

Завтра, 17  мая, как ожидается, на  реках, стекающих  с южных  склонов  Гиссарского  хребта и на  реках Яхсу и  Кызылсу (южная) синоптики прогнозируют повышение уровня воды в результате ливневых дождей. 

Также в эти дни в горных и предгорных районах республики (за исключением ГБАО) возможны селевые  явления.

Непогода продержится в стране вплоть до 19 мая. 

В Душанбе завтра будут грозы и дожди: не забываем зонты.

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