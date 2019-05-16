Платежные системы в соответствии с постановлением правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи» не имеют право взимать проценты за пополнение баланса сим-карт мобильных телефонов и, проценты не взимаются, говорится в ответе Национального банка Таджикистана на статью Asia-Plus «Как владельцы терминалов делают на нас деньги».
«Согласно полученной информации, посредством терминалов самообслуживания, которые связаны с кредитными организациями, требования данного постановления выполняются, и проценты за пополнение баланса сим-карт с населения со стороны кредитных организаций не взимаются», - отмечают в НБТ.
В ответе регулятора говорится, что в настоящее время по всей республике действуют 2,2 тыс. терминалов по приему платежей, посредством которых можно оплатить более 200 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, электроэнергию, воду, коммунальные услуги и др.
Далее в ответе регулятора говорится, что «проценты все-таки в некоторых местах берутся, а чеки не выдаются».
«На данный момент ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основе договора с кредитными организациями функционирует в качестве банковских платежных агентов (субагентов), предоставляя населению услуги приема платежей.
К сожалению, в деятельности этих субагентов замечается невыполнение установленных в законодательстве и нормативных актах требований, в том числе, то, что абонентам не предоставляется чек во время осуществления платежа посредством терминалов или же взимается процент вразрез с требованиями постановления правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 года за №207-7», - подчеркивают в Нацбанке.
Отмечается, что ответственность за деятельность платежных агентов, по законодательству, полностью лежит на кредитных организациях, которыми они привлечены.
«НБТ письмом от 26 апреля этого года поручил кредитным организациям, которые привлекают юридические лица и индивидуальных предпринимателей в качестве банковских платежных агентов, обеспечить выдачу чека при приеме любых платежей посредством терминалов», - говорится в письме.
В Нацбанке заключают, что в случае выявления недостатков, связанных с предоставлением платежных услуг кредитными организациями, в частности услуг по приему платежей и привлечением банковских платежных агентов (субагентов), «в отношении кредитных организаций будут приняты безотлагательные исправительные и действенные меры, установленные в законе».
Напомним, в статье Asia-Plus «Как владельцы терминалов делают на нас деньги» говорится о том, что во многих платежных терминалах с суммы платежа снимается процент, а чеки не выдаются. Мы провели эксперимент - из 14 проведённых платежей в различных частях столицы, только четыре терминала выдали нам чек.
Ҷаласаи Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои амният дар формати С5+1 дар Душанбе
Тадбирҳои БМТ оид ба барқарор намудани эътимоди аҳолӣ ба бонкҳо
Қабл аз никоҳ миёни волидони ҷавонон низ шартнома баста шавад?!
Чанде аз одатҳои номуносиби сокинони биноҳои навcохти пойтахт
Чӣ гуна метавон ба мушкили “облава” хотима бахшид?
Идомаи тамоили афзоиши воридот ва коҳиши содирот
Омодагии Тоҷикистону Ироқ ба идомаи баррасии масъалаи бозгашти тоҷикистониён ба ватан
Қарзи берунаи Тоҷикистон боз 36 млн. доллар зиёд шуд
Тоҷикистонии аз адовати миллӣ ҷабрдида аз Додгоҳи Аврупо ҳимоя мехоҳад
Нозирони минтақавии милитсия пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ дар оиларо меомӯзанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста