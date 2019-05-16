В начале мая состоялся второй международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества "Роза Востока" в Ташкенте. На фестиваль съехались более 6000 тыс. участников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, России, Азербайджана и Таджикистана.
Команда в составе девятерых детей студии New Era Kids при Федерации спортивных танцев Таджикистана стала лауреатом Гран-при в номинации хореография в средней возрастной категории от 9 до 13 лет.
В этой категории за победное место боролись 30 детских танцевальных коллективов.
По программе фестиваля-конкурса участники должны были исполнить стилизованный танец народов мира и тематический эстрадный танец.
Таджикские дети станцевали стилизованную хип-хоп хореографию в японском духе «Самурай», который был усложнен добавлением реквизита – веера, а также исполнили современную хореографию на тему «Полиция».
Напомним, что в прошлом году участники из Таджикистана также были в числе лауреатов конкурса, выиграв главный приз в номинации "Театр Мод".
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