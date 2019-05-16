Завершился первый тур акции «Бурди чашни», в результате которого два клиента банка стали обладателями денежного приза в размере 2500 сомони каждый.

Ими стали Мохира Исматуллоева и Аббосджон Акилов из города Худжанда, которым были вручены сертификаты на получение денежного приза.

Сертификаты были вручены победителям в торговых точках и АЗС, где и была совершена оплата картой, а порядковые номера, высланные СМС-сообщениями, оказались выигрышными.

Для Мохиры Исматуллоевой выигрышной оказалась оплата картой в магазине «Анис», расположенный в 34-м микрорайоне.

«Я живу рядом с этим магазином и часто оплачиваю картой. Это очень удобно, не нужно ожидать сдачи или искать монеты для расчета. Очень рада, что стала победителем первого тура, ведь это моя первая победа. Благодарю Банк за организацию акции и желаю успехов и дальнейшего развития», - сказала она.

За выигрышем Мохиры Исматуллоевой пришел ее сын Фото Банк Эсхата

Аббосджон Акилов заправляя машину топливом в АЗС «Сугднефть» и оплатил картой, после чего получил СМС-уведомление с порядковым номером, которое также оказалось выигрышным.

«Когда мне позвонили с банка и поздравили с победой, я сначала подумал, что это просто шутка и кто – то решил меня разыграть. Даже спросил, а это не шутка? На что мне ответили, что я действительно стал победителем первого тура акции, поздравили и назначили дату и время вручения денежного приза. Я очень рад. Это моя первая победа в подобных акциях. Буду и дальше участвовать в акции и оплачивать картой. Желаю удачи всем участникам. Спасибо банку за подобные мероприятия!», - сказал он.

Победители были определены специальной комиссией методом случайной выборки с использованием лототрона.

Поздравляем победителей первого тура и призываем других участников акции не терять надежды и активно оплачивать картой.

У каждого из вас есть возможность выиграть денежные призы в следующих турах акции. Также напоминаем, что в розыгрыше финального приза будут принимать участие все порядковые номера со всех туров. Участники, победившие в промежуточных турах, также имеют шанс принять участие в розыгрыше главного приза акции – 25 000 сомони.

Чтобы стать участниками акции, оплачивайте покупки в точках торговли и услуг картами Банка Эсхата. Минимальная сумма оплаты 25 сомони, количество ID номеров равна количеству произведенных платежей.

У Вас еще нет карты? Закажите ее в отделениях Банка!

Акция «Бурди чашни» - оплачивайте картой и выигрывайте!

Со списком точек торговли и услуг, где принимаются к оплате карты Банка, можете ознакомиться на нашем сайте: http://eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php

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