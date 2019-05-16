Доля Узбекистана в общем объеме оказанной за этот период Таджикистану гуманитарной помощи составила 0,8%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В целом, Таджикистану в январе-апреле нынешнего года 38 странами мира предоставлена гуманитарная помощь на сумму около $20 млн.

Главными донорами республики за этот период являлись Россия (14,8% от общего объема помощи), Швейцария (13,9%), Китай (5,5%), Япония (3,7%), Индия (2,6%), Дания (2,4%), Бельгия (1,8%), Финляндия (1,7%), США (1,4%), Германия (1,2%), Италия (1%).

…И продолжает наращивать торговлю

Между тем, товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном продолжает расти высокими темпами.

Объем таджикско-узбекского двустороннего торгового оборота за четыре месяца этого года вырос по сравнению с этим же периодом прошлого года почти на 50%.

Две соседствующие страны наторговали в январе-апреле нынешнего года между собой на более $93 млн.

Таким образом, Узбекистан расположился среди четырех основных торговых партнеров Таджикистана, после России, Казахстана и Китая.

Торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном за последние четыре года вырос почти в 22 раз, с $13 млн. по итогам 2014 года до почти $287 млн. в 2018 году.

Рост таджикско-узбекского товарооборота ускорился после прихода к власти в Узбекистане президента Шавката Мирзиёева в 2017 году и потепления отношений между соседями.

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