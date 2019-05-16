Доля Узбекистана в общем объеме оказанной за этот период Таджикистану гуманитарной помощи составила 0,8%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
В целом, Таджикистану в январе-апреле нынешнего года 38 странами мира предоставлена гуманитарная помощь на сумму около $20 млн.
Главными донорами республики за этот период являлись Россия (14,8% от общего объема помощи), Швейцария (13,9%), Китай (5,5%), Япония (3,7%), Индия (2,6%), Дания (2,4%), Бельгия (1,8%), Финляндия (1,7%), США (1,4%), Германия (1,2%), Италия (1%).
…И продолжает наращивать торговлю
Между тем, товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном продолжает расти высокими темпами.
Объем таджикско-узбекского двустороннего торгового оборота за четыре месяца этого года вырос по сравнению с этим же периодом прошлого года почти на 50%.
Две соседствующие страны наторговали в январе-апреле нынешнего года между собой на более $93 млн.
Таким образом, Узбекистан расположился среди четырех основных торговых партнеров Таджикистана, после России, Казахстана и Китая.
Торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном за последние четыре года вырос почти в 22 раз, с $13 млн. по итогам 2014 года до почти $287 млн. в 2018 году.
Рост таджикско-узбекского товарооборота ускорился после прихода к власти в Узбекистане президента Шавката Мирзиёева в 2017 году и потепления отношений между соседями.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҷаласаи Гурӯҳи корӣ оид ба масъалаҳои амният дар формати С5+1 дар Душанбе
Тадбирҳои БМТ оид ба барқарор намудани эътимоди аҳолӣ ба бонкҳо
Қабл аз никоҳ миёни волидони ҷавонон низ шартнома баста шавад?!
Чанде аз одатҳои номуносиби сокинони биноҳои навcохти пойтахт
Чӣ гуна метавон ба мушкили “облава” хотима бахшид?
Идомаи тамоили афзоиши воридот ва коҳиши содирот
Омодагии Тоҷикистону Ироқ ба идомаи баррасии масъалаи бозгашти тоҷикистониён ба ватан
Қарзи берунаи Тоҷикистон боз 36 млн. доллар зиёд шуд
Тоҷикистонии аз адовати миллӣ ҷабрдида аз Додгоҳи Аврупо ҳимоя мехоҳад
Нозирони минтақавии милитсия пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ дар оиларо меомӯзанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста