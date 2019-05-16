Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и заместитель министра иностранных дел Ирака Хозим Ахмад аль-Юсуфи в рамках встречи 14 мая обсудили возможность рассмотрения вопроса возвращения из Ирака граждан Таджикистана.

По данным департамента информации МИД республики, Сироджиддин Мухриддин от имени таджикского правительства поблагодарил иракскую сторону за содействие в возвращении из этой страны таджикских детей.

«Собеседники выразили готовность продолжить обсуждение вопроса о возвращении из Ирака на родину оставшихся граждан Таджикистана», - сообщает МИД РТ.

На встрече также были обсуждены перспективы развития таджикско-иранского сотрудничества в разных направлениях.

Напомним, в конце апреля из Ирака в Таджикистан были возвращены 84 таджикских ребенка. Они находились в Ираке со своими матерями, которые находятся в иракских тюрьмах за пособничество террористам.

По последним данным, в настоящее время в иракских тюрьмах находятся 43 женщины из Таджикистана.

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