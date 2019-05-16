Два раза в год у нас в стране возникает одна и та же проблема - военный призыв! Такого вида «облавы», а, по сути, похищения людей для армии, можно увидеть только в Таджикистане. От этого страдают все, но некоторые на этом неплохо и зарабатывают.

Одно время эти «облавы» даже запретили официально, а какой-то призывник даже «зарезал» нескольких военнослужащих, но, как мы видим, «облавы» продолжаются.

Теперь к этому делу часто привлекают и сотрудников милиции, что наносит дополнительный урон репутации МВД во время предстоящих реформ, когда мы пытаемся вернуть доверие населения к милиции. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос на разных конференциях и заседаний, и основной аргумент уполномоченных лиц всегда один - «без облав мы не сможем выполнить план призыва».

Однако выход есть. Пускай предложение не новое, но, на мой взгляд, это самый эффективный способ решения вопроса - нужно установить официальную цену для тех, кто не хочет служить.

Цена должна выражаться исключительно в денежном выражении и платить обязаны все (за исключением тех, кого закон освобождает от военной службы). То есть поступление в ВУЗ не должно освобождать лицо от несения службы, но все собранные средства должны направляться исключительно на тех, кто проходит военную службу.

Допустим:

в 2019 году было собрано 100 млн сомони за счет тех, кто не хотел служить. В 2020 году нужно призвать на военную службу 15 000 призывников. При призыве объявляется, что все, кто добровольно идут служить получат по 6500 сомони. Более чем уверен, что это, если не на 100%, но на довольно высокий процент решит проблему.

Мы получим:

- сокращение коррупционной составляющей;

- молодые люди не будут 2 раза в год прятаться, а будут заниматься своим делом (учеба, работа и т.п.)

- дополнительный стимул тем, кто служит. Лучшее обеспечение.

- ну и исчезнет такая позорная проблема как «облавы».

Кто-то скажет, что это неправильно, и получается, что освобождение получат только дети богатых людей. Ну, а сейчас, сколько богатых людей отпускают своих детей на службу? Состоятельные люди тем или иным способом откупаются, но деньги уходят мимо «кассы». Так хоть другие получат какой-то доход.

Против этой идеи, конечно, выступят все, кто ежегодно получает хороший доход за счет продажи военных билетов, признания «негодными» годных призывников, ловли и за плату отпуска призывников и т.д. Однако наступает 2020 год и мне стыдно, что средь белого дня парней «похищают» прямо на улицах города. Это не красит нашу страну, нашу власть и наш народ.

"Держи, хватай!"

В конце апреля в Facebook появилось видео, как в Душанбе двух молодых людей скручивают и пытаются затолкнуть в машину. Автор и очевидцы говорили, что это была «облава», устроенная сотрудниками военкоматов.

Несмотря на то, что данное видео было опубликовано практически всеми СМИ, никаких комментариев по нему от соответствующих структур не поступало.

План выполнен на 88%

План по призыву в ряды Вооруженных сил Таджикистана на 13 мая выполнен на 88%.

По Горно-Бадахшанской автономной области весенний призыв выполнен на 103%, в Согдийской области этот показатель составил 87%, в Хатлонской области - на 86%, в РРП - на 87%, в Душанбе – 100 %.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 31 мая.

Министерству обороны, председателям призывных комиссий ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов страны поручено осуществлять призыв граждан за счет тщательного отбора призывников, а министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено мобилизовать опытных врачей и специалистов для контрольного медицинского освидетельствования призывников, призванных комиссиями на местах.

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