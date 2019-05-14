В настоящее время в Туркменистане возник дефицит инсулина: жизненно важный для диабетиков препарат в частных аптеках не продают, а в государственных выстраиваются огромные очереди, передает Азатлык.

"Инсулин в частных аптеках не продают даже по рецептам. И сейчас, когда запасы инсулина заканчиваются и никто не озабочен их пополнением, угроза жизни инсулинозависимых диабетиков стоит очень остро", - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, дефицит возник в начале этого года, но в настоящее время ситуация обострилась.

​В эти дни инсулин можно купить только в государственных аптеках. Продажа инсулина осуществляется по рецепту и в ограниченном количестве. Перед зданием аптек, задолго до открытия возникают огромные очереди.

"Если больному врач выписывает, в зависимости от степени заболевания, пять ампул инсулина, то в лучшем случае ему выдают в аптеке три. Если выписывают три, выдают две. Но все чаще больные или их родственники, когда диабетчики - инвалиды не могут сами прийти в аптеку, слышат, что лекарства закончились. Поэтому, например в госаптеку по улице Алишера Навои, где получают бесплатные лекарства, задолго до открытия в 8 часов утра выстраиваются очереди. Но это не гарантирует получение лекарства", - сообщил 13 мая корреспондент Азатлыка.

В Туркменистане хронические больные и не только диабетом, при наличии страховки имеют права на бесплатное получение лекарств, которые получают в определенных государственных аптеках по рецептам, выписанным в поликлиниках.

Жители страны более года систематически сталкиваются с дефицитом лекарственных препаратов. Наряду с дефицитом и подорожанием медицинских препаратов в стране, власти страны препятствуют ввозу лекарств граждан из-за рубежа.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.