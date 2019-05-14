Видимость борьбы с коррупцией. а не реальная борьба, только отталкивает потенциальных инвесторов в таджикскую экономику

Власти Таджикистана признают, что проигрывают странам региона в конкуренции за иностранные инвестиции. Мы собрали основные причины.

Таджикистан обладает обширными природными ресурсами, однако инвестор не торопится вкладывать свои средства в экономику республики. Объем иностранных капиталовложений в таджикскую экономику по сравнению с другими странами региона крайне низок.

Более того, некоторые работающие в республике зарубежные компании сократили или даже прекратили дальнейшее инвестирование в таджикскую экономику.

Руководство Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны объясняет это существованием жесткой конкуренции в регионе, проведением соседними странами новых реформ в направлении предпринимательства и инвестиций. Об этом было сказано в начале апреля на заседании по повышению международного рейтинга страны с участием первого вице-премьера Давлатали Саида.

Какие основные факторы сдерживают иностранных инвесторов от вложения своих средств в нашу экономику?

Таджикистан все еще тянется в хвосте мировых инвестиционных рейтингов: показатель республики является самым низким на всем постсоветском пространстве.

Географическое расположение

Одним из объективных факторов, влияющих на привлечение Таджикистаном иностранных инвестиций, считается невыгодное географическое расположение республики. Наша страна расположена в труднодоступной горной местности (более 93% территории республики - горы), и не имеет выхода к морю. А инвесторы, как правило, заинтересованы вкладывать средства, в первую очередь, в те страны, которые имеют выход к морю.

Кроме того, республике приходится сталкиваться с проблемами, связанными с международными железнодорожными и автомобильными перевозками, создаваемыми нашими соседями. Например,

с февраля этого года Туркменистан не разрешает транзит таджикских грузов посредством своей территории. Ранее такие проблемы неоднократно возникали при пресечении территории Узбекистана.

Также Таджикистан имеет протяженную границу (около 1,3 тысяч км) с политически нестабильным Афганистаном, что также, по мнению, специалистов, отталкивает иностранных инвесторов.

Неблагоприятная деловая среда

Экономисты Всемирного банка прогнозируют республике в среднесрочной перспективе сохранение низкого уровня притока прямых иностранных инвестиций и ускорение оттока капитала из страны. Связывают эту тенденцию в первую очередь с неблагоприятной средой для ведения бизнеса в республике.

В новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана (январь 2019) отмечается медленный темп проведения реформ, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса по сравнению с региональными экономиками, особенно Узбекистаном.

Авторы доклада заключают, что, несмотря на проводимые изменения в законодательстве, общая деловая среда в Таджикистане все еще пока не улучшилась.

Независимые экономисты согласны с тем, что существующие в Таджикистане условия для введения бизнеса не только отталкивают инвесторов, но и провоцируют отток капитала в соседние страны.

Коррупция и бюрократия

Бюро по делам экономики США считает, что иностранный инвестор сталкивается в Таджикистане с коррумпированной бюрократической системой.

В опубликованном в феврале этого года на сайте Госдепа отчете говорится, что правительство Таджикистана заинтересовано в привлечении большого объема капитала, однако не осуществляет необходимые реформы, которые бы позволили этой стране превратиться в конкурентоспособное место для инвестиций.

«Правовой кодекс Таджикистана не дискриминирует иностранных инвесторов, запрещая или ограничивая иностранные инвестиции. Однако чтобы получить разрешение и лицензии на работу иностранный инвестор должен ориентироваться в сложной, громоздкой и часто коррумпированной бюрократической системе», - подчеркивают авторы доклада.

Даже незапятнанные компании при таких порядках, которые делают соблюдение существующих правил не возможными, вынуждены идти на определенные нарушения. А это выгодно определенным лицам, которые требуют взятку, чтобы закрыть глаза на нарушения.

В опубликованном на днях международной организацией The Risk Advisory Group отчете «Коррупционные вызовы – 2019» Таджикистан считается одной из наиболее коррумпированных стран постсоветского пространства. В этом плане наша республика среди бывших республик Советского Союза уступает только Туркменистану. А то, что коррупция влияет на приток инвестиций, это общеизвестный факт.

Кроме вышеперечисленных барьеров инвесторов пугают и другие вызовы, в частности проблемы безопасности, слабая банковская, финансовая система, не отвечающая требованиям инфраструктура, особенно недостаточное и ненадежное энергоснабжение, отсутствие газоснабжение, проблемы с транспортировкой грузов, дорогостоящие транспортные и логистические процедуры и прочее.

Слабое верховенство закона

Еще одним барьером на пути иностранных инвестиций считается слабое верховенство закона, особенно в отношении прав собственности.

В том же докладе Бюро по делам экономики США говорится, что, хотя таджикское законодательство признает неприкосновенность контрактов, судебная система страны непрозрачна, а исполнение неудовлетворительно.

В нем отмечаются, что «торговые договоры на деле очень слабо защищены юстицией страны, а судьи не самостоятельны, и в нескольких случаях правительство имела на них воздействие для получения выгодного ему решения».

Несмотря на то, что Таджикистан является членом многих судебных резолюций, отмечают авторы доклада, республика не имеет международно признанную систему арбитража, и судьи не всегда признают верховенство международных документов.

Ранее газета South China Morning Post писала, что о юридических трудностях, с которыми сталкиваются китайский бизнес в Таджикистане. В материале отмечалось, что законодательные нормы частенько игнорируются самыми же представителями власти.

Таджикистан за последний год в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» ухудшил свою позицию по 7 из 10 индикаторов: регистрация предприятий; налогообложение; обеспечение исполнения контрактов; защита прав миноритарных инвесторов; получение кредитов; подключение к системе электроснабжения; регистрация собственности. Наша республика занимает в рейтинге 126-ое место из 190 стран мира, оставаясь далеко позади всех стран Центральной Азии (кроме Туркменистана, который не рассматривался авторами рейтинга).

Одни из китайских бизнесменов рассказал газете, что во время судебной тяжбы ему трудно было найти адвоката в Таджикистане, поскольку «таджикские юристы рискуют потерять свои лицензии, если будут работать против правительства». «Суд мы полностью проиграли. Все они поддерживали свое правительство», - сказал бизнесмен изданию.

Для того чтобы работать в республике, пишет газета, иностранному инвестору нужно заводить знакомство с влиятельными местными жителями, которые имеют связь с высокопоставленными чиновниками.

«Если бы я мог знать раньше, я бы определенно не захотел инвестировать в Таджикистан», - сказал бизнесмен Чжу Байлин изданию.

Высокие налоги

Еще одним фактором, отпугивающим иностранных инвесторов, является очень высокий уровень налогообложения в стране.

Деловые круги жалуются на большую налоговую нагрузку, из-за чего многим из них приходится скрывать свои доходы, чтобы выжить.

Согласно рейтингу «Коррупционные вызовы – 2019» (составлен международной организацией The Risk Advisory Group), самый высокий уровень коррупции в Центральной Азии приходится на Туркменистан (96 баллов). За ним идут Таджикистан (72 балла) и Узбекистан (70 баллов). Последние Кыргызстан (52 балла) и Казахстан (50 баллов).

Некоторые иностранные инвесторы, работавшие в телекоммуникационной отрасли республики, за последние годы покинули республику. Главные претензии инвесторов были связаны с налоговой системой.

Годом ранее десятки европейские компании пожаловались представителям Европейского Союза на постоянные проверки и высокое налоговое бремя. В обращении говорилось, что ситуация чревата тем, что предприниматели попросту свернут свою деятельность в стране.

До этого посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сказал, что представители крупных российских компаний в Таджикистане – «Мегафон», «Билайн» и «Газпромнефть» также сетуют на высокую налоговую нагрузку.

А оспаривать решения таджикских властей в судах страны практически невозможно.

В последнем докладе Всемирного банка Doing Business Таджикистан находится среди стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Общая ставка налогов от коммерческой прибыли в республике составляет 67,3%, что более чем в два раза выше среднего значения по странам Центральной Азии

Суммарная налоговая ставка показывает размер налогов и обязательных отчислений, которые должно уплачивать предприятие на второй год работы, и выражается как доля от ее коммерческой прибыли.

По уровню налоговой нагрузки, в соответствии с международными рейтингами, Таджикистан уступает лишь восьми странам мира.

Отсутствие фондового рынка

Специалисты считают, что еще одним фактором, препятствующих притоку иностранных инвестиций, является то, что в республике отсутствует нормально функционирующий рынок ценных бумаг.

По прогнозным показателям Минфина, объём налоговых поступлений в среднесрочной перспективе ежегодно будут увеличиваться в среднем на 10%.

Несмотря на успешный дебют таджикских еврооблигаций на международных рынках в сентябре 2017 года, внутренний фондовый рынок все еще находится в зачаточном состоянии. Он функционирует на низком уровне и пока не признан на мировом фондовом рынке. Законодательство, регулирующее эту область экономики, находится пока только в стадии становления.

Таким образом, неразвитость и, соответственно, неопределенность рынка ценных бумаг и огромные риски, сопряженные с ним, сдерживает иностранного инвестора от вложения денег в ценные бумаги Таджикистана.

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