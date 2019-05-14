Совет исполнительных директоров Группы Всемирного банка утвердил Рамочную стратегию партнерства с Таджикистаном на период 2019-2023.
В рамках этой стратегии республике будет оказано содействие в развитии частного сектора, создании человеческого капитала и повышении социальной устойчивости, а также совершенствовании государственных институтов.
В сообщении Всемирного банка говорится, сегодняшняя экономическая модель Таджикистана подпитывается за счет денежных переводов и является зависимой от импорта. Отмечается, что стратегия направлена на то, чтобы экономика страны в большей степени была сосредоточена на развитии частного сектора и ориентирована на экспорт.
В банке считают, что улучшение делового климата в республике позволят обеспечить более широкие возможности для молодого и растущего населения страны.
«Перед Таджикистаном открываются возможности начать переход к тому, чтобы стать континентальным энергетическим и торговым узлом наряду с получением доступа к огромным рынкам стран Южной, Восточной и Центральной Азии. Это может помочь стране заложить основу для развития современной экономики, направленной на повышение благосостояния своих граждан и создания для них рабочих мест», - сказал постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.
Он отметил, что на данном этапе развития, Таджикистану необходимо воспользоваться участием в экономике устойчивого частного сектора, эффективных государственных институтов и здорового и трудоспособного населения для того, чтобы достичь своих целей развития в меняющейся глобальной среде.
Пятилетняя Стратегия партнерства будет реализована посредством трех институтов, входящих в Группу Всемирного банка: Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (IFC) и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА), в тесной координации с местными и международными партнерами по развитию.
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