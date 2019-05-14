Брешь в системе безопасности обнаружил сам WhatsApp около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности.

Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправлялся голосовой звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, позволяющая отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона, сообщает ВВС

Сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская Financial Times, первая сообщившая об уязвимости мессенджера.

WhatsApp исправила уязвимость и рекомендовала всем пользователям обновить приложение до последней версии.

По информации Financial Times, шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют "торговцами кибероружием".

В основном свою продукцию фирма продает западным и ближневосточным спецслужбам и правительствам.

Главный продукт израильской NSO - шпионская программа Pegasus, которая может незаметно для жертвы атаки читать его SMS и электронную почту, включить микрофон и камеру телефона, узнавать местоположение пользователя, копировать персональные данные.

По последней оценке Facebook, WhatsApp пользуются полтора миллиарда человек по всему миру. В WhatsApp заявили, что проводят расследование и пока не знают, сколько человек пострадало из-за уязвимости, и что скорее всего речь идет о целевых атаках на конкретных людей.

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