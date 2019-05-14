Президент США Дональд Трамп 13 мая провел ифтар в Белом Доме, передает CA-news.

"Рамазан это священный месяц для мусульман США и всего мира", - сказал Трамп во время ифтара.

Это второй год когда Трамп проводит ифтар в Белом Доме. Ранее Трампа много критиковали за пропущенный в 2017 году ифтар в Белом доме, ставший уже традицией предыдущих трех президентов.

Участниками ифтара, в основном, стали главы дипмиссий некоторых мусульманских стран, в том числе и посол Таджикистана в США Фарход Салим. Он поделился фотографиями с мероприятия в Facebook.

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Традиционные ифтары проводились в Белом доме на протяжении почти 20 лет до 2016 года, в том числе во время президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы.

Некоторые шаги Трампа в первые месяцы после прихода к власти, в том числе запрет на въезд в США граждан ряда стран, вызвали негативную реакцию как в американском, так и мировом сообществе. В первый год своего президентства (2017) Трамп не стал организовывать ифтар в Белом доме.

В прошлом же году 6 июня Дональд Трамп впервые организовал ифтар в Белом доме.

В США числятся 3.5 млн мусульман и это самая быстро растущая религия в стране. Ожидается, что к 2050 году последователей ислама в США будет насчитываться 8,1 млн человек.

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