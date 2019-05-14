Глава Агентства по гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода сообщил на проходившем 13 мая в Душанбе круглом столе по вопросам развития гражданской авиации в Центральной Азии, что, возможно, авиакомпания «Таджик Эйр» наряду с частной авиакомпанией «Сомон Эйр» займется перевозкой паломников во время хаджа в этом году.

Первые паломники в этом году в святые для мусульман места поедут в конце июля.

Икромзода отметил, что на данный момент национальный авиаперевозчик занимается техническим обслуживанием и проверкой своего авиапарка.

Напомним, «Таджик Эйр» приостановил выполнение полетов в начале этого года из-за финансовых затруднений.

В проходившем в Душанбе круглом столе приняли участие представители ряда авиакомпаний и авиационных ведомств Центральной Азии.

В ходе мероприятия были обсуждены проблемы, препятствующие развитию авиации в регионе, а также вопросы совместной работы авиакомпаний.

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