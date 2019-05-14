«МегаФон Таджикистан» первым в стране запускает полноценное телевидение для пользователей мобильного интернета. С приложением «Арбуз ТВ» абоненты оператора получат доступ к пакетам «Оптимальный» и «Максимальный», включающим 50 и 70 самых популярных телеканалов и возможность для просмотра ТВ в любом удобном месте. Цена услуги – соответственно 70 или 100 сомони в месяц. Отдельно платить за интернет-трафик при просмотре не нужно.
Спорт, лучшие сериалы, мультфильмы, познавательные передачи – каждый пакет «Арбуз ТВ» включает каналы для всех членов семьи. Смотреть их можно на смартфонах и планшетах с операционной системой Android, версия для iOS будет также доступна в самое ближайшее время. Мобильное телевидение будет под рукой везде, где работает сеть «МегаФон Таджикистан» – дома, на работе, за городом, в парке или кафе. В настоящее время подобная услуга доступна только абонентам «МегаФон Таджикистан».
«Все больше наших клиентов смотрят видео с мобильных устройств. Мы предлагаем им упростить поиск любимых фильмов и передач – в приложении «Арбуз ТВ» много качественного лицензионного контента, а интернет-трафик при просмотре телеканалов не тарифицируется. Это удобнее и выгоднее, чем скачивать или смотреть видео онлайн вне приложения. Наши абоненты получат доступ к огромному количеству программ, среди которых наверняка найдется то, что нравится именно им», – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.
Стать пользователем «Арбуз ТВ» очень просто: приложение можно скачать в Play Маркет. Затем следует выбрать один из двух пакетов. Для подключения «Оптимального» нужно отправить USSD-команду *808*1#. Расширенный пакет «Арбуз ТВ – Максимальный» подключается командой *808*2#.
Абонентская плата за пакет списывается каждые 30 дней. Если средств на балансе недостаточно, доступ к услуге приостанавливается до тех пор, пока на счете не появится достаточная сумма. Тогда абонентская плата за пакет списывается снова, и мобильное ТВ будет доступно следующие 30 суток. Все подробности – на сайте оператора.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҷасади Гулбегим Раҳмоноваи 29-сола дар Душанбе дафн шуд
Давоми сол нархи орд чӣ қадар боло рафт?
Бар асари таркиш ҳангоми ифтор дар Афғонистон 4 нафар ҳалок шуданд
Эҳтимоли тобистон барқарор шудани парвозҳои “Тоҷик Эйр”
Душанбе мизбони як ибтикори минтақавии байнидавлатии марбут ба муҳоҷират мегардад
Ҷасади муҳоҷирзани тоҷики дар Клин фавтида ба ватан фиристода мешавад
Кумаки техникии Чин ба милитсияи Душанбе ба маблағи 2 млн. сомонӣ
Дар Тоҷикистон Рӯзи шашмақом ҷашн гирифта шуд
Сафири Туркия ба нишони эътироз маъракаи ифтори муфтиёти Қирғизистонро тарк кард
Роҳхати сафари Самарқанд ба 6 ҷуфт оилаи намунавии Хуҷанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста