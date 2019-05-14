Сегодня в Душанбе отправят тело 29-летней гражданки Таджикистана Гулбегим Рахмоновой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Bakht Ovar. Он сообщил, что она умерла в подмосковном Клину от сердечного приступа еще 2 мая.

Тело Рахмоновой долгое время оставалось неопознанным в морге. Bakht Ovar через соцсети обратился к пользователям с просьбой опознать девушку, иначе ее кремируют.

«Мне сообщили, что в морге города Клин находится тело гражданки Таджикистана, и если родственники/знакомые не заберут труп, то его будут кремировать (сожгут)», - писал он.

Двое мальчишек Гулбегим остались круглыми сиротами Фото Facebook

В результате таджикская диаспора помогла с опознанием.

Было выяснено, что Гулбегим Рахмонова из района Хамадони Хатлонской области. После того, как ее муж умер, она уехала на заработки в Россию в феврале 2019 года.

У нее остались двое детей - 8-летний Юсуф и 3-летний Абдулло. Их воспитанием занималась бабушка - мама Гулбегим.

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