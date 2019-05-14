Вопросы двустороннего сотрудничества между органами милиции города Душанбе и полиции китайского города Нанкин были обсуждены в рамках официального визита делегации представителей Департамента общественной безопасности города Нанкин.

На встрече делегацию КНР возглавил начальник Департамента Сунь Цзянюй, а таджикскую сторону представил руководитель УМВД города Душанбе Шариф Назарзода, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Стороны рассмотрели и обсудили вопросы изучения опыта налаживания отношений органов милиции с населением, организации культурных связей между органами двух стран, борьбы с организованной преступностью, имеющей экстремистский и террористический характер.

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Кроме этого, были обсуждены вопросы борьбы с киберпреступлениями, переподготовки, охвата обучающими семинарами работников милиции столицы в учебных центрах полиции Нанкина.

В завершение переговоров и рабочей встречи было подчёркнуто, что в дальнейшем такие встречи, на которых будет осуществлён обмен опытом в сфере снижения уровня преступности, будут ежегодными.

В рамках раннее достигнутых договоренностей Департамент общественной безопасности Нанкина доставила также техническая помощь душанбинской милиции на сумму свыше 2 млн сомони.

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