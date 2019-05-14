На востоке Афганистана в городе Джелалабад произошли четыре взрыва, в результате которых погибли четыре человека и ранены около 20, сообщает агентство Pajhwok.

Взрывы раздались на площади Талаши после вечерней молитвы во время ифтара (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан).

Местные власти назвали взорвавшиеся бомбы самодельными взрывными устройствами.

Очередной теракт зафиксирован после того, как 9 мая в Катаре без особых прорывов завершился шестой раунд мирных переговоров между США и делегацией «Талибана». На нем обсуждались полный вывод иностранных войск и непредоставление убежища на территории Афганистана другим террористическим группировкам.

По итогам встречи спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад назвал прогресс в переговорах медленным и призвал стороны конфликта принять меры для сокращения уровня насилия, передает ИА "Фергана".

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