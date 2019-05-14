АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 МАЯ 2019 ГОДА
- Состоится очередное заседание Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. Начало в 10:00.
- В 11.00 часов в концертном зале РССМШИ имени З.Шахиди пройдет первый музыкальный лекторий и академический концерт, посвященный творческой деятельности известного таджикского композитора Зиёдулло Шахиди.
- В Парке культуры и отдыха имени Фирдавси пройдет Фестиваль культуры иностранных студентов. Начало 17:30.
- На теннисных кортах центрального стадиона Душанбе продолжатся соревнования за Кубок Федерации – «Fed Cup» - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 МАЯ
1992 – Основано телевидение Куляба.
2003 - В Хороге состоялась официальная церемония открытия консульства Афганистана
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 МАЯ
1933 – Родился композитор Давлатшо Муминшоев.
1937 – Родился профессор Хисрав Содиков.
1944 – Родился архитектор Рустам Каримов.
1964 – Родился журналист Мухиддин Пайшанбе.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.
По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 32-34 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.
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