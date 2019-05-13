Специализация областей республики описана в проекте Стратегии инвестиционной политики на 2019-2025 годы, передает ИА "Фергана".
Согласно опубликованному перечню металлургию будут развивать в Каракалпакстане, Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях. Пищевую промышленность - в Андижанской, Ферганской, Ташкентской, Наманганской и других областях; нефтегазовую - в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской областях.
Возобновляемая энергетика будет сконцентрирована в Андижанской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской областях и Ташкенте. Виноделие станет профилем Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской и Ташкентской областей. У некоторых регионов в документе прописана уникальная специализация: для Самаркандской области - табачная промышленность, Сырдарьинской - рыбоконсервная, Джизакской - производство безалкогольных напитков.
По данным Министерства экономики, разработавшего документ, в Узбекистане растет разрыв между регионами в том, что касается объема привлеченных инвестиций. В 2018 году на Ташкент, Бухарскую, Навоийскую и Кашкадарьинскую области пришлось 64% общего объема иностранных капиталовложений.
По доле инвестиций на душу населения эта группа регионов опережает группу с низким притоком инвестиций (Андижанская, Самаркандская, Ферганская, Хорезмская области) в четыре раза, а по доле иностранных инвестиций и кредитов в общем капитале - в 20 раз.
Среди причин, препятствующих росту инвестиций в регионы, авторы проекта называют проблемы с электричеством, слабую инженерную и коммуникационную инфраструктуру в сельских районах, недостаточную развитость финансовых институтов, слабую осведомленность потенциальных инвесторов о возможностях развития территорий.
Отрицательно на приток инвестиций влияют и ограниченные полномочия местных властей, отмечается в документе. Министерство предлагает разрешить региональным чиновникам предоставлять инвесторам налоговые и иные льготы, чтобы задействовать имеющиеся на периферии резервы.
Помимо разницы в экономическом потенциале регионов, трудность для привлечения инвестиций представляют доминирование государства в экономике, низкий уровень применения инноваций, несовершенство регуляторной среды и прочие нюансы.
В документе указан прогноз общего объема инвестиций в основной капитал, согласно которому к 2025 году он должен составить 380 трл сумов ($44 млрд). По итогам 2018 года эта цифра составила 107 трлн сумов ($12 млрд). В 2018 году в Узбекистане было освоено $3,9 млрд иностранных инвестиций, что, по мнению аналитиков Минэкономики, свидетельствует о низкой активности привлечения средств, в первую очередь из-за недостаточно благоприятного инвестклимата в стране. При оптимальном уровне инвестиций 7-10% от ВВП в прошлом году этот показатель составил всего 3,6%. К 2025 году ежегодный объем иностранных инвестиций ожидается на уровне $11 млрд.
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