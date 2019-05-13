Сегодня посол Валериу Киверь (Республика Молдова) приступил к исполнению своих обязанностей в качестве главы Программного офиса ОБСЕ в Душанбе.
"Я буду прилагать все свои усилия для обеспечения того, чтобы деятельность Офиса оказывала положительное воздействие на жизнь граждан Таджикистана по всей стране", - сказал Киверь.
По его словам, "программный офис ОБСЕ в Душанбе является одним из крупнейших представительств Организации".
"Он поддерживает Таджикистан в повышении безопасности границ, искоренении угрозы, представляемой наземными минами и взрывоопасными снарядами, повышении экономического процветания и содействии уважению прав человека. ОБСЕ многое может предложить стране, и я рассчитываю на сотрудничество с представителями правительства и гражданского общества, чтобы максимизировать воздействие нашей помощи", - отметил он.
Посол Киверь имеет более чем 24-летний дипломатический опыт. Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел и Европейской интеграции, а также посла в Австрии. Он также имеет давние связи с ОБСЕ, будучи постоянным представителем своей страны при Организации, а также назначенным на должности в представительствах ОБСЕ в Грузии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и Кыргызстане.
Посол Киверь получил степень магистра в области международных отношений в Национальной школе политических и административных исследований Румынии. Свободно владеет румынским, английским и русским языками.
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